Seelze

Bei einer Kontrolle hat die Polizei Seelze am Freitag einen Betrunkenen auf einem E-Scooter gestoppt. Der 41-Jährige aus Wunstorf war den Beamten an der Kantstraße wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Polizei mahnt, dass es sich bei dem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt. Deshalb leitete sie gegen den Mann ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Zudem nahmen die Polizisten dem Mann sein Gefährt weg – er durfte es sich am nächsten Tag wieder abholen.

Von Gerko Naumann