Harenberg/Lohnde

Bei Kontrollen hat die Polizei Autofahrer gestoppt, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierten sie am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Straße Unter den Bäumchen in Harenberg einen Kleintransporter. Der 33-jährige Fahrer aus Wunstorf schien dabei unter Einfluss berauschender Mittel zu stehen. Daraufhin wurde ihm Blut entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstags kontrollierten die Beamten gegen 8.45 Uhr in Lohnde in der Calenberger Straße einen 37-jährigen Rollerfahrer. Er gab zunächst falsche Personalien an. Zudem wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand.

Die Beamten nahmen ihm in der Dienststelle eine Blutprobe ab. Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

Von Linda Tonn