Seelze

Am Donnerstagnachmittag ist einer Funkstreife der Polizei Seelze in der Straße An der Bredenbeeke ein Radfahrer aufgefallen, der offensichtlich betrunken war. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 51-jähriger Seelzer tatsächlich getrunken hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Aufgrunddessen hat die Polizei gegen den Seelzer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol eine der Hauptunfallursachen ist. Deshalb werde im Seelzer Stadtgebiet verstärkt kontrolliert.

Von Linda Tonn