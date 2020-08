Harenberg

Weil sich die Besitzer von Kleingärten in der Kolonie Harenberger Holz von Rasern belästigt fühlen, hat die Polizei Seelze am Sonnabend dort eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Acht Verstöße stellten die Beamten allein in 45 Minuten fest.

Mit 131 Kilometern pro Stunde war ein 53-jähriger Hannoveraner Negativrekordhalter – in einer Tempo-70-Zone. Der VW-Fahrer muss sich nun auf ein zweimonatiges Fahrverbot einstellen. Außerdem erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Auch ein 21-jähriger Hannoveraner, der mit 116 Kilometern pro Stunde geblitzt wurde, muss sich auf ein Fahrverbot einstellen.

Angaben der Kleingartenbesitzer zufolge ist ein gefahrloses Ausfahren von den Parkplätzen vor der Kolonie nur möglich, wenn Autofahrer auf der Bundesstraße die vorgesehene Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern einhalten.

Von Sandra Remmer