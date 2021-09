Letter

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat an der Lange-Feld-Straße den Außenspiegel eines geparkten Peugeots abgefahren. Wie ein Sprecher der Polizei Seelze mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend und Sonntagmittag. Den entstandenen Schaden geben die Ermittler mit 200 Euro an.

Zwischen 12 und 17 Uhr am Sonntagnachmittag hat ein bislang Unbekannter einen an der Hannoverschen Straße, Höhe Obentrautstraße, in Seelze geparkten Audi A 7 beschädigt. Nach Einschätzung der Polizei könnte es sich bei dem Täter um einen Radfahrer handeln. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 700 Euro und bitten in beiden Fällen Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer