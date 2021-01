Seelze/Harenberg

Ein Fahrer hat zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, an der Düsterstraße in Harenberg einen geparkten Opel Corsa gestreift, berichtet die Polizei. Den Schaden im Bereich des hinteren linken Radkastens und dem Stoßfänger hinten links schätzen die Beamten auf circa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Seelze leitete deshalb ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen gegenüber der Hannoverschen Straße 68 in Seelze parkenden Citroen C 3. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um die Regulierung des Lackschadens im Bereich der Fahrertür in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Auch gegen diesen Unbekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In beiden Fällen hofft die Polizei Seelze auf Zeugen, die das Kommissariat unter der Rufnummer (05137) 827115 erreichen können.

Von Thomas Tschörner