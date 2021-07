Letter

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für den Diebstahl eines Wohnmobils in Letter, der sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag an der Straße Kurzer Kamp ereignet hat. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, handelte es sich bei dem silberfarbenen Camping-Fahrzeug um einen umgebauten Citroen Jumper der Firma Pössl. Die Polizei schätzt den Wert des Wohnmobils auf 40.000 Euro und hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 melden.

Von Sandra Remmer