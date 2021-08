Seelze

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, einen an der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 53c geparkten Smart am linken Außenspiegel touchiert, berichtet ein Sprecher der Polizei in Seelze. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05137) 8270 zu melden.

Von Heike Baake