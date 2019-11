Letter

In der Zeit von Mittwoch, 13. November, bis Freitag, 15. November, ist in der Windeler Straße in Letter ein silberner VW Golf beschädigt worden. Angaben der Polizei zufolge parkte der Golf am Fahrbahnrand. Er wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05031) 8270 zu melden.

Von Heike Baake