Seelze

Unfallflucht in Seelze: Am Freitag, gegen 9.30 Uhr, hat eine bisher unbekannte Frau mit ihrem PKW einen geparkten Opel Zafira einer 32-jährigen Seelzerin touchiert. Wie die Polizei mitteilte, war der Opel auf einem Parkplatz an der Straße Am Kreuzweg abgestellt. Die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung, sondern entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Den Schaden an dem Opel schätzen die Beamten auf rund 800 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270.

Von Heike Baake