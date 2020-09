Letter

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag um 12.15 Uhr am Koppelweg in Letter vermutlich beim Vorbeifahren ein geparktes Auto beschädigt. Den entstandenen Schaden am Außenspiegel gibt die Polizei mit 150 Euro an. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer