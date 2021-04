Letter

Nach einer Unfallflucht in der Lange-Feld-Straße in Höhe der Hausnummer 112 in Letter sucht die Polizei nach Zeugen. Angaben zufolge hat ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin einen geparkten weißen Dacia beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Aussteigen durch das Öffnen der Tür. Die Person verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn