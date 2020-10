Seelze

Für Polizeihauptkommissarin Melanie Schriefer und Polizeioberkommissar Thorsten Haupt ist es ein ungewöhnlicher Arbeitstag. Zu Fuß machen die beiden sich am Dienstag auf den Weg, um die Präventionsbroschüre „Im Alter sicher leben“ persönlich zu den ältesten der Seelzer Senioren zu bringen. Einmal quer durch Seelzes Innenstadt, schon ist der erste Teil der Umschläge bei seinen Adressaten angekommen.

Polizei setzt auf bürgernahe Arbeit

„Für uns ist diese bürgerorientierte Arbeit vor Ort sehr wichtig“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar Ralf Hantke, Leiter des Kommissariats an der Goethestraße. Die Menschen sollten keine Berührungsängste vor der Polizei haben. Insgesamt 4500 dieser Broschüren will die Seelzer Polizei unter den älteren Einwohnern – älter als 70 Jahre – verteilen. Ein Teil der Bevölkerung hat das kleine Heft im DIN-A-5-Format bereits per Post erhalten, ein Teil aber eben auch per persönlicher Zustellung. „Wir haben in allen elf Ortsteilen die Ältesten ausgesucht. Etwa 180 Broschüren werden so direkt von der Polizei verteilt“, sagt Hantke.

Diebstahl von Geldbörsen ist ein Thema

Auch wenn Seelze nicht besonders gefährlich für Senioren sei, in ausgewählten Deliktsbereichen seien Senioren eben doch mehr gefährdet als Jüngere, ergänzt Melanie Schriefer, die als Kontaktbeamtin oft im Austausch mit der älteren Bevölkerung steht. Im Moment häuften sich die Diebstähle von Geldbörsen, die oft unbeaufsichtigt im Rollator oder Einkaufswagen zurückgelassen werden. „Gelegenheit macht Diebe“, sagt Schriefer. Der kurze Augenblick, in dem man sich im Supermarkt zum Regal dreht, reiche schon aus. „Je älter und je einsamer, desto größer ist auch die Gefahr, einem Trickbetrüger zum Opfer zu fallen“, unterstreicht Hantke.

Seniorenbeirat bringt Stein ins Rollen

Entstanden ist die Aktion aus einer Initiative des Seelzer Seniorenbeirats. „Der Vorsitzende Hans Werner Weiss hat bei uns damit offene Türen eingerannt“, sagt Hantke. Die Tatsache, dass der Vorschlag auch im Rathaus auf große Resonanz stieß, habe schließlich dazu geführt, dass die Theorie innerhalb von vier Wochen in die Praxis umgesetzt werden konnte. Und: „Nachdem die ersten Broschüren verschickt waren, war die Resonanz bislang richtig gut“. Vor allem in diesem Jahr, in dem so gut wie alle Präventions- und Informationsveranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen seien, sei dies eine gute Möglichkeit, um dennoch Kontakt zu den Senioren zu bekommen und weiterhin aufzuklären.

Kommissariat ist 24/7 für die Seelzer da

Nicht nur für Menschen ab 70 Jahre und älter, auch für jüngere bietet die Broschüre viele hilfreiche Informationen. „Im Rathaus und bei uns auf dem Polizeirevier ist die Broschüre erhältlich“, informiert Schriefer. Wer größere Mengen benötigt, um vielleicht intern einen Vortrag zu Sicherheit und Prävention in einem Verein zu halten, kann sich unter Telefon (05137) 827103 an Melanie Schriefer wenden. „Wir sind 24 Stunden für die Menschen da“, sagt Schriefer und weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass man nicht zögern sollte, die Polizei anzurufen, wenn das Gefühl es einem sagt. „In dem Moment, wo man anfängt darüber nachzudenken, ob man anrufen soll oder nicht, da stimmt etwas nicht“, sagt Schriefer. Besser sei in jedem Fall ein Anruf zu viel als einer zu wenig.

Von Sandra Remmer