Seelze

Die Polizei Seelze weist auf den Mindestabstand hin, den Autofahrer beim Überholen von Radfahrern einhalten müssen. In Ortschaften beträgt die einzuhaltende Distanz wenigstens 1,50 Meter, außerhalb von Ortschaften muss ein Abstand von mindestens zwei Metern gewahrt werden.

„Damit ist das Überholen von Radfahrern an vielen Stellen in Seelze bei Gegenverkehr nicht mehr möglich“, sagt Polizeikommissarin Anna Gosselin. Bei Fahrradfahrern sei das Verletzungsrisiko bei Verkehrsunfällen deutlich höher, weil sie weitgehend ungeschützt seien. „Allein aus diesem Grund sollte alles getan werden, um das Unfallrisiko zu minimieren.“

Anzeige

Mit Aufklebern auf ihren Streifenwagen weist die Polizei auf die Abstandsregel hin. Quelle: Thomas Tschörner

Weitere HAZ+ Artikel

2019 wurden in Seelze 40 Radfahrer verletzt

Gosselin verweist auf die neue Verkehrssicherheitskampagne von Innenminister Boris Pistorius und Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe, bei der es zur Senkung der Unfallzahlen um gegenseitige Rücksichtnahme und mehr Abstand im Straßenverkehr zu Radfahrern geht. Auf den Abstand von 1,50 Metern zu Radfahrern weisen auch Aufkleber hin, mit denen jetzt die Streifenwagen in der Obentrautstadt ausgestattet worden sind.

Seelzes Verkehrsunfallstatistik gilt zwar seit Jahren als eher unauffällig – allerdings sind im vergangenen Jahr an 50 Unfällen Radfahrer beteiligt gewesen, von denen 40 (82 Prozent) verletzt wurden. Darunter waren auch fünf Schwerverletzte. Außerdem wurde ein Radfahrer tödlich verletzt, der ohne Fremdbeteiligung zu Fall gekommen war und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Sowohl dieser als auch drei der Schwerletzten hatten keinen Helm getragen. Zwar sei ein solcher keine Pflicht. „Wir appellieren aber an die Bürger, freiwillig einen Helm zu tragen“, sagt Gosselin. Bei 62 Prozent der Unfälle war der Fahrradfahrer der Verursacher, in den restlichen 38 Prozent lag das Fehlverhalten beim Autofahrer.

Polizei rechnet mit weiterem Trend zum Radfahren

„Es sind viel zu wenig Radfahrer mit Helm unterwegs“, sagt auch der Erste Polizeihauptkommissar Ralf Hantke, Leiter des Kommissariats Seelze. Er rechne damit, dass sich der während der Corona-Pandemie zu beobachtende Trend zum Radfahren fortsetzen werde. Deshalb sei die Abstandsregelung sinnvoll. Den meisten Autofahrern sei bekannt, dass zum Vordermann ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden müsse. Auch bei einer plötzlichen Bremsung des vorausfahrenden Wagens müsse noch angehalten werden können. Aber auch ein Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern müsse beachtet werden.

Kommissariat kündigt Kontrollen an

Bei Nichtbeachtung der seit dem 28. April gültigen Abstandsregelung in der Novelle der Straßenverkehrsordnung wird ein Verwarngeld von 30 Euro fällig. Gosselin kündigte verstärkte Kontrollen an – sowohl den Abstand betreffend als auch die Einhaltung der Fahrradschutzstreifen. Könne der Mindestabstand von 1,50 oder zwei Metern nicht eingehalten werden, sei das Überholen nicht erlaubt. Gosselin betonte, dass die Seelzer Straßen oft so schmal seien, dass bei Gegenverkehr Radfahrer nicht mehr überholt werden könnten. „Wir können das also leicht nachweisen.“

Im Polizeikommissariat liegen zusätzlich themenbezogene Flyer aus, die Sicherheitshinweise für Fahrradfahrer liefern, sagt Polizeihauptkommissar Peter Jeinsen, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Die Polizei plane zudem nach der Corona-Pandemie ein Training für E-Bike-Fahrer über 65 Jahre. Die Erfahrung habe gezeigt, dass dieses Angebot gut angenommen werde.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner