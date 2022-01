Seelze: Polizei zieht Cannabispatienten und Pizzaboten aus dem Verkehr

Seelze

Zwei Männer hat die Polizei Seelze am Wochenende aus dem Verkehr gezogen, die offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren sind.

Der erste Fall ereignete sich am Sonnabendnachmittag, als die Polizei an der Almhorster Straße die Geschwindigkeit überwachte. Den Beamten fiel ein 22-jähriger Pizzabote auf, der in seinem Peugeot mit 72 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer durch die Lasermessung raste. Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Hannoveraner unter dem Einfluss von Cannabis, Amphetaminen und Kokain das Essen ausgeliefert haben könnte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe angeordnet.

Audifahrer hatte Attest

Am Abend desselben Tages hielten die Ermittler dann noch einen 30-jährigen Seelzer an, bei dem sie den Einfluss des Cannabiswirkstoffes THC vermuteten. Um einen reinen Rauschkonsumenten handelte es sich bei dem Audi-Fahrer jedoch nicht – er konnte den Beamten ein ärztliches Attest zum Konsum von Cannabis vorweisen.

„Mit solch einem Attest darf man nach dem Willen des Gesetzgebers auch am Straßenverkehr teilnehmen, sofern man keine Ausfallerscheinungen hat“, erklärte Hans-Jörg Sell von der Polizei Seelze. Allerdings soll der 22-jährige Syrer nach Aussage der Beamten in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an.

Von Simon Polreich