Vermehrt sind in den vergangenen Tagen bei der Polizei Seelze Beschwerden eingegangen, denen zufolge Autofahrer in der Kolbestraße – einem verkehrsberuhigten Bereich – viel zu schnell unterwegs sind. Am Mittwoch hat die Polizei Seelze dort eine Kontrolle durchgeführt und innerhalb einer Stunde 20 Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung festgestellt.

In einem verkehrsberuhigten Bereich darf die Geschwindigkeit eines Autos nur dem Tempo eines Fußgängers entsprechen, heißt es von der Polizei. Das heißt, Autofahrer dürfen nur vier bis sieben Kilometer pro Stunde fahren. Ob die Schrittgeschwindigkeit eingehalten wird, kann die Polizei ohne technische Geräte, also Laser oder Radargerät überprüfen.

Die Polizei will eigenen Angaben zufolge während der Sanierung der Hannoverschen Straße weitere Kontrollen etwa in der Kolbestraße durchführen.

Von Linda Tonn