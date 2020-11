Seelze

In Seelze sind die AWO-Frauenberaterinnen Katharina Krüger und Franziska Albers Ansprechpartnerinnen, wenn es um Beratung geht. Häusliche Gewalt ist dabei eines der Konfliktfelder. In Garbsen ist neben Albers auch Franziska Burbulla die Ansprechpartnerin. Das Trio rückt mit der Postkartenserie unter dem Titel „Nachbarschaft gegen Häusliche Gewalt“ ein Thema in den Mittelpunkt, welches ambivalente Gefühle bei den Menschen hervorruft, die Zeuge von Übergriffen werden. Für angemessene Reaktionen wollen die Ansprechpartnerinnen der AWO ein Drehbuch liefern und bieten entsprechende vertrauliche Beratung an, für Betroffenen ebenso wie für Beobachter.

Postkartenkampagne der AWO zum Thema Gewalt

Aus Anlass des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November will die AWO-Postkartenkampagne vor allem die Nachbarn für das Thema sensibilisieren. Mehrere tausend Postkarten wollen die AWO-Beraterinnen in Seelze und anderen Städten der Region mit den dazugehörigen Beratungstelefonnummern verteilen. Denn die Zahlen und Statistiken zur Gewalt an Frauen seien ebenso eindeutig wie erschreckend, teilt die AWO mit. Jede dritte Frau erlebe im Laufe ihres Lebens Gewalt. Dabei würden Frauen oft in ihrem persönlichen Umfeld, in ihren eigenen vier Wänden zum Opfer.

Anzeige

Gewalt ist keine Privatsache

Mit der Aktion will die AWO Nachbarn, Bekannten und Angehörigen eine Hilfestellung geben, wenn sie Zeugen von Konflikten werden. Etwa, wenn die Auseinandersetzung zwischen den beiden Menschen in der Wohnung nebenan immer lauter wird, Schreie zu hören sind, und es Sekunden später rumpelt. Bei den unfreiwillig Zuhörenden stelle sich ein ungutes Gefühl ein sowie die Frage, wie das alles einzuordnen ist: War es ein harmloser Streit, war es mehr oder wurde die Nachbarin gerade Opfer von Gewalt? „Gewalt ist keine Privatsache, man darf, kann und soll etwas unternehmen“, sagt Katharina Krüger von der AWO-Beratungsstelle.

Nicht wegschauen

„Nicht wegschauen“, rät Franziska Albers. „Mit unserer Aktion wollen wir die Nachbarschaft und den Freundeskreis sensibilisieren“. Albers empfiehlt Zeugen eines gewalttätigen Übergriffes, die Polizei zu rufen. „Bei einem Verdacht ist es gut, den Kontakt mit der Betroffenen zu suchen und ihr Unterstützung anzubieten“, sagt die AWO-Frauenberaterin. Dies könne zum Beispiel Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen sein, damit die Betroffene Zeit habe, sich mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen.

Opfer häuslicher Gewalt können durch professionelle Hilfe und Beratung ermutigt werden, einen Weg aus der Gewalterfahrung zu finden. „Wer Beobachter von Gewalt im näheren Umfeld ist und nicht weiß, was zu tun ist, kann sich direkt an die AWO-Beratungsstelle wenden“, sagt Krüger.

Hilfetelefon verzeichnet mehr Anrufe

Jobsorgen, Geldprobleme, viel Zeit mit dem Partner allein und die Folgen der Corona-Pandemie lassen nach Einschätzung der AWO die Fälle häuslicher Gewalt ansteigen. So verzeichne das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 20 Prozent mehr Anrufe. Eine Beobachtung, die Diana Jäger, stellvertretende Fachbereichsleiterin Frauen bei der AWO, teilen kann. Sie vermutet eine hohe Dunkelziffer, weshalb die Mitarbeiterinnen der AWO-Beratungsstelle ihre Aufklärungs- und Präventionsarbeit verstärken. „Mit den Postkarten wollen wir klar stellen, das Gewalt keine Privatsache ist“, sagt auch Jäger. Gewalt sei mehr Problemverstärker als Problemlöser. Die AWO fordert deshalb alle zum Hinschauen auf. Dann könne viel erreicht werden.

Lesen Sie auch

Hier gibt es Beratung und Information

Die AWO-Frauenberatung an der Schillerstraße 2 in Seelze bietet montags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr Beratungstermine an. Eine vorherige Anmeldung hilft Wartezeiten zu vermeiden und garantiert eine höhere Diskretion. Katharina Krüger ist unter Telefon (01 52) 09 89 56 71 und Franziska Albers unter Telefon (01 79) 4­ 49 34 17 erreichbar. Kontakt kann zudem per E-Mail an frauenberatung.seelzegarbsen@awo-hannover.de aufgenommen werden. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.awo-hannover.de/unsere-angebote/beratung-betreuung/hilfe-fuer-frauen.

Von Patricia Chadde