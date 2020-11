Seelze

Bereits seit zehn Jahren betreibt Sabine Jahn in den Räumen Am Kreuzweg 7 in Seelzes Innenstadt eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie. „Der Bedarf ist sehr groß, und hat sich seitdem auch nicht verringert.“ Die Erfahrung habe gezeigt, dass vor allem Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren sowie Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahre therapeutische Hilfe benötigten. „Dazu kommen 20- bis 21-Jährige, die dringend Unterstützung brauchen“, sagt Jahn. Bei dieser Altersgruppe handele es sich eigentlich schon nicht mehr um Jugendliche. „Manche 21-Jährige brauchen aber noch ganz viel Hilfe, weil die Entwicklung heute langsamer verläuft.“

Thea Lüdeke steigt im Januar ein

Über mangelnde Arbeit hat sich Jahn in den vergangenen Jahren nicht beklagen können. Im Gegenteil, es gibt eine Warteliste. „Mir hat immer eine Kollegin gefehlt“, sagt die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und zwar nicht nur wegen der großen Nachfrage. „Ich sehe auch eine persönliche Bereicherung.“ So werde Thea Lüdeke auch Neuigkeiten in die Arbeit hineinbringen. Die beiden Frauen bilden eine Praxisgemeinschaft: Beide arbeiten selbstständig, gewissermaßen als eigene Praxis, nutzen aber gemeinsam die Räume am Kreuzweg.

Anzeige

Angststörungen sind oft ein Problem

Die Probleme, unter denen Kinder und Jugendliche leiden, sind vielfältig. „Wir haben sehr viel mit Angststörungen zu tun, viele Jugendliche haben auch Depressionen“, sagt Jahn. Dazu kämen diverse Essstörungen wie Magersucht, Ess-Brechsucht oder sogenanntes Binge Eating, periodische Heißhungeranfälle. „Essen ist immer verfügbar“, sagt Lüdeke. Während menschliche Zuneigung abhängig vom Gegenüber sei, könne Essen jederzeit konsumiert werden und für Befriedigung sorgen. Bei Gewichtsproblemen könne es auch um Leben und Tod gehen. Deshalb würden auch Ärzte miteinbezogen.

Corona verstärkt soziale Phobien

Dazu kämen diverse Phobien, wie etwa die Angst vor Spinnen, aber auch Verlustängste und generell Angst. Eine besondere Ausprägung seien soziale Phobien, diffuse Ängste. Die Kinder und Jugendlichen fühlten sich nicht gemocht, nicht geliebt und hätten das Gefühl, nichts wert zu sein, so Lüdeke. „Die schlimmste Ausprägung ist dann erreicht, wenn die Betroffenen nicht mehr aus dem Haus gehen“, sagt Jahn. Dies werde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt, weil die sozialen Kontakte ohnehin reduziert seien. Internet und Smartphone erleichterten den Weg in die Isolation. Einige hätten sich so jahrelang immer mehr zurückgezogen. Oft fehlten korrigierende Erfahrungen, sagt Lüdeke. Sport könne helfen. „So kann beim Fußball die Erfahrung gemacht werden, dass die anderen gar nichts Böses über mich denken“, nennt sie ein Beispiel. Einen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gebe es nicht. Beide Geschlechter seien gleich stark in den Therapien vertreten.

Eltern wollen Veränderung

Oft würden die Eltern ihre Kinder zu einer Therapie bewegen. „Die Eltern sagen, dass sich etwas ändern muss“, berichtet Jahn. Vieles laufe jedoch unbewusst ab. In der Therapie würden deshalb Handlungsstrategien entwickelt, wie aus den Problemfeldern auch wieder herausgefunden werden kann. Ein erster Schritt sei immer, sich überhaupt über die eigenen Schwierigkeiten bewusst zu werden, unterstreicht Lüdeke. Am Anfang stünde immer ein Erstgespräch. Dabei werde geklärt, ob eine Therapie nötig sei oder möglicherweise auch die Jugendhilfe in Anspruch genommen werden müsse. Die Dauer der Therapie richte sich immer individuell nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Neben den Kurzzeittherapien I und II mit jeweils zwölf Stunden gebe es auch Langzeittherapien von zwei bis zweieinhalb Jahren Dauer. Die aktuell gültigen Hygienekonzepte würden eingehalten. „Wer in Quarantäne ist, kommt selbstverständlich nicht.“

Einzugsgebiet reicht über Seelze hinaus

Die Praxis am Kreuzweg deckt nicht nur das Gebiet der Obentrautstadt ab. Zur Kinder- und Jugendpsychotherapie in Seelze kämen auch Patienten aus Garbsen, Neustadt, Wunstorf sowie Ahlem und Linden. Jahn hofft, dass die Warteliste mit Thea Lüdeke verkürzt werden kann. „Wir haben jetzt mehr Kapazitäten.“ Darauf wollen die Frauen mit Flyern aufmerksam machen.

Lesen Sie auch

Von Thomas Tschörner