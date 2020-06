Seelze

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und warme Temperaturen – die Schüler der Bertolt-Brecht-Schule hatten am Dienstag und Freitag perfektes Wetter für ihre Fahrradtour. Jeweils rund 60 Schüler des sechsten Jahrgangs starteten in den frühen Morgenstunden zu einer gemeinsamen Tour nach Marienwerder und Garbsen. Der halbtägige Ausflug ist Teil des Projektes Stadtradeln, das Jahrgangsleiterin Lisa Jordan initiiert hat. Spontan konnte sie ihre Kollegen Torsten Nickel und Richard Stiegler für die diesjährige Teilnahme begeistern. „Ein Wochenende brauchten wir für Telefonate, das Sammeln von Ideen und die Vorbereitung“, erklärt Jordan.

Die Zwölf- bis 13-Jährigen mussten sich, aufgeteilt in Kleingruppen, auch an die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände halten. Fiona Abel (12) meidet derzeit den Bus und fährt nicht nur für das Schulprojekt viel Rad. „Dreimal in der Woche radel ich zum Sport und jeden Tag zur Schule“, erzählt sie. Abel und ihre Klassenkameraden wurden auf das Radfahren in der Gruppe durch theoretischen Unterricht vorbereitet.

Youtube-Video zur Motivation

Durch ein Youtube-Video sollten im Vorfeld möglichst viele Schüler, auch außerhalb des sechsten Jahrgangs, angesprochen und zum Radfahren motiviert werden. Stiegler, der den Videodreh übernahm, erstellte dafür auch das Konzept und die Handlung. Mit dem Titel „Die Erfindung des Rades“ des Rappers Moop Mama sorgte er für die perfekte musikalische Untermalung.

Alle 430 Schüler der Gesamtschule sollten mit diesem Video zum Radfahren motiviert werden und ihre gefahrenen Kilometer sammeln. „Die geben sie mir regelmäßig morgens bekannt“, erzählt Jordan. Die Liste würde schon sehr gut aussehen und auch von vielen Eltern durch gemeinsame Radtouren am Wochenende aktiv unterstützt.

Engagement für den Klimaschutz

Das Kollegium ist sich einig darüber, wie wichtig gerade jetzt in der Corona-Zeit Bewegung für die Schüler ist. „Wir haben zusätzliche Fahrradständer angeschafft“, sagt Schulleiterin Regina Schlossarek-Aselmeyer, die damit langfristig ihre Schüler unterstützen möchte. Sie und viele ihrer Kollegen würden ebenfalls Engagement für den Klimaschutz zeigen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen. „Die Schüler können uns so auch morgens schon unterwegs treffen und mit uns in Kontakt kommen“, berichtet sie.

Auch nach dem Stadtradeln und dem Ende der Corona-Pandemie soll die Bewegung an der Bertolt-Brecht-Schule Beachtung finden. „Neben dem Radfahren sind je nach Jahreszeit für die unterschiedlichen Jahrgänge Aktionen im Schulplan verankert“, sagt Nickel. Dazu würde unter anderem ein Besuch einer Eislaufbahn, des Snowdoms oder Wasserski fahren gehören. Besonders dankbar seien er und seine Kollegen dafür, dass die Schulleitung jederzeit alle Projekte unterstütze.

Von Heike Baake