Seelze

Willi Raabe ist für den Deutschen Engagementspreis nominiert. Vorgeschlagen haben den ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten der Region Hannover für das Gebiet der Stadt Seelze die Verantwortlichen des Stadtpreises Seelzer Dialog, der seit 2014 jährlich verliehen wird. Im vergangenen Jahr war Raabe einer der Gewürdigten, die diesen Preis entgegennahmen.

Raabe freut sich auf Berlinreise

Der Seelzer Dialog ist einer von 700 Wettbewerben und Preisen in Deutschland, bei denen freiwilliges Engagement gewürdigt wird. Sie alle können ihre Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominieren. „Ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre komme“, sagt Raabe erfreut. Während für ihn einerseits die Freude sehr groß sei, belaste ihn die Nominierung andererseits aber auch. Denn, so erklärt er, der komplette Schriftverkehr würde digital verlaufen und dabei benötige er etwas Hilfe. „Ein guter Bekannter hat mich beim Ausfüllen der Formulare sehr gut unterstützt“, berichtet er.

Anzeige

Über die Gewinner des Deutschen Engagementpreises entscheidet eine Fachjury, die die Preisträger der mit 5000 Euro dotierten Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken auswählen. Alle anderen Einreichungen nehmen ab dem 15. September 2020 für sechs Wochen an der öffentlichen Online-Abstimmung über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis teil. Die ersten 50 Plätze der Publikumsabstimmung können darüber hinaus kostenlos an einem Weiterbildungsseminar in Berlin teilnehmen. Zur festlichen Preisverleihung am 3. Dezember sind alle Nominierten nach Berlin eingeladen. „Ich freue mich sehr auf diese Reise und die Teilnahme an der feierlichen Veranstaltung“, versichert Raabe.

Weitere HAZ+ Artikel

Preisgeld würde Raabe für Umwelt einsetzen

Träger des Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss der großen Dachverbände und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors (soziale Organisationen). Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn-Stiftung.

Sollte Raabe in den Genuss des Preisgeldes kommen, dann hat der Naturschutzbeauftragte auch schon für dessen Verwendung eine Idee. „Ich würde es in die Umwelt investieren“, verrät er. Dabei schwebt dem Naturschutzbeauftragten eine Regenwasserrückgewinnungsanlage auf seinem Grundstück vor. Ob mit oder ohne Preisgeld – für den Achtzigjährigen steht fest, dass er sich auch in Zukunft für seine Stadt einsetzt. „Das mache ich noch so lange, wie ich lebe“, versichert er.

Von Heike Baake