Döteberger wünschen sich einen Radweg zwischen ihrem Ort und Seelze-Süd. Dies haben Ortsbürgermeister Alfred Blume und sein Stellvertreter Werner Brzuska bei einem Besuch in dem Neubaugebiet in Erfahrung gebracht. Außerdem haben sie sich mit einem gemeinsamen Frühstück in das Restaurant Flügels bei den Mitarbeitern verschiedener Institutionen für ihr Engagement bedankt.

Brotkorb und Feuerwehr erhalten Geldspende

Bei Kaffee und Keksen trafen sich Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommisariats, Dirk Schuhmacher, Leiter des ASB-Rettungsdienstes, Christiane Heller sowie Gabriele Karp vom Seelzer Brotkorb und der stellvertretende Ortsbrandmeister Dennis Blume mit den beiden Ortsbürgermeistern. Sie standen stellvertretend für ihre Kollegen, die im Laufe des Jahres ihren Dienst taten. „Dafür danken wir allen sehr“, sagt Blume. Den Vertretern von Feuerwehr und Brotkorb wurde ein Betrag in Höhe von 200 Euro überreicht. Der Brotkorb wird die Summe in die Anschaffung einer zusätzlichen Kühlung fließen lassen. Die Feuerwehr will mit der Spende die digitale Ausstattung für die Ausbildung der Kinder- und Jugendarbeit unterstützen.

Sommertour deckt Mängel auf

Am Sonnabend trafen sich die Ortsbürgermeister während ihrer Sommertour in Seelze-Süd mit dem Döteberger Ortsvorsteher Robert Kreimeyer. Vor 60 Jahren, so erzählt Kreimeyer, sei er noch gefahrlos täglich zur Seelzer Schule geradelt – heute sei dies nicht mehr möglich. „Hier muss eine intelligente Lösung in Verbindung mit einem Fuß- und Radweg her“, sagt Blume. Damit sollen auch Bürger unterstützt werden, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Kreimeyer sieht den Bedarf angesichts der geplanten Schule und dem vierten Bauabschnitt weiter steigen.

Alfred Blume (von links), Robert Kreimeyer und Werner Brzuska sehen eine hohe Gefahr für Radfahrer zwischen Döteberg und Seelze. Quelle: Heike Baake

Eltern wünschen sichere Lösung

Der Döteberger Daniel Rolf kennt das Problem. Als Vater von zwei Kindern besucht er oft den Spielplatz in Seelze-Süd. Die Autofahrer, so erzählt er, dürften auf dieser Strecke 100 Kilometer pro Stunde fahren und würden häufig keinen ausreichenden Abstand zu den Fahrrädern halten, die oft einen Anhänger mit Kindern ziehen. „Auf jeden Fall sollte ein Radweg entstehen, da spreche ich für alle Döteberger“, versichert er.

Daniel Rudolf möchte für sich und seine Kinder Fritzi und Max mehr Sicherheit während der Radtouren von Döteberg nach Seelze. Quelle: Heike Baake

Von Heike Baake