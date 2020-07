Letter/Lohnde

Eine Streife hat am Sonntag gegen 0.15 Uhr einen Radfahrer auf der Lange-Feld-Straße in Letter kontrolliert, der offensichtlich alkoholisiert war. Wie die Polizei mitteilt, ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 2,09 Promille. Die Beamten ließen dem 23-jährigen Letteraner eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Außerdem hatte eine Streife am Sonnabend gegen 12.45 Uhr an der Werftstraße in Lohnde einen 58-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei wurden bei dem Mann Anzeichen dafür festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Dem Lohnder wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der 58-Jährige muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Von Thomas Tschörner