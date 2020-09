Letter

Eine 64-jährige Fußgängerin aus Seelze ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Lange-Feld-Straße im Bereich der Hausnummer 120 verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die Frau war in Richtung Seelze unterwegs und wurde von einer 17-jährigen Radfahrerin übersehen, die ebenfalls aus Seelze stammt. Bei dem Unfall stieß die Radfahrerin der Fußgängerin von hinten in die Beine, wodurch die 64-Jährige zu Boden stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen im Bereich der rechten Schulter. Die Fußgängerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall und nimmt unter Telefon (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Weitere aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Seelze finden Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner