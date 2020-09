Seelze

Eine Radfahrerin, die auf dem kombinierten Fuß- und Radweg am Fachmarktzentrum an der Hannoverschen Straße 81 unterwegs war, ist am Dienstag gegen 11 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer den Parkplatz verlassen und übersah dabei offenbar die Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht am Knie verletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer ein. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei Seelze stuft den Unfallort als eine sogenannte Hauptunfallstelle im Seelzer Stadtgebiet ein. Alle Verkehrsteilnehmer sollten deshalb besonders aufmerksam sein, raten die Beamten.

Von Thomas Tschörner