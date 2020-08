Seelze

Eher zufällig hat die Polizei Seelze am Sonntag einen Radfahrer gestoppt, der betrunken unterwegs war. Angaben zufolgen, fiel er gegen 7.30 Uhr der vorbeifahrenden Streife an der Hannoverschen Straße auf, weil er schwankend und in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten kontrollierten den 33-jährigen Seelzer und ordneten einen Atemalkoholtest an. Dieser zeigte einen Alkoholgehalt von 1,88 Promille. Außerdem entdeckten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana bei dem Seelzer. Sie forderten außerdem eine Blutprobe und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

rem

Von Sandra Remmer