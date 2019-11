Seelze

Der Radweg an der Garbsener Landstraße (L390) zwischen Seelze und Altgarbsen/ Havelse wird in zwei Abschnitten saniert, Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Die Verbindung ist Teil des Radwegeprogramms 2019/2020 an Landesstraßen im Geschäftsbereich Hannover. Wegen der guten Witterung und der Bemühungen aller Beteiligten könne noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden, sagt Geschäftsbereichsleiter Friedhelm Fischer.

Umleitung für Fußgänger und Radfahrer

Derzeit haben die Arbeiten im ersten Abschnitt der Garbsener Landstraße zwischen dem Knotenpunkt Wunstorfer Straße (K356) und der Leinebrücke begonnen. Während der Dauer der Bauarbeiten wird der Fußgänger- und Radfahrerverkehr innerörtlich entlang des Mittellandkanals umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert. Außerdem ist laut Landesbehörde eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn erforderlich.

Zweiter Bauabschnitt beginnt im Frühjahr

Der zweite Abschnitt führt von der Leinebrücke bis zum Knotenpunkt L390/K321. Mit den Arbeiten soll im Frühjahr begonnen werden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Die ausführende Baufirma und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr seien bemüht, alle Beeinträchtigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, betont Fischer. Die Landesbehörde danke allen Verkehrsteilnehmern und Anliegern für ihre Rücksichtnahme und ihr Verständnis, fügt er hinzu.

Leinebrücke wurde 2018 saniert

