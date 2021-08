Seelze

Bei der Reihe „Sommer-Kultur im Biergarten“ erwartet die Besucher am Freitag, 20. August, um 19.30 Uhr ein Ein-Personen-Stück um den Serienmörder Fritz Haarmann. „Das Schauspiel ,Haarmann lädt zum Dinner‘ gastiert gewöhnlich exklusiv im Leibniz Theater in Hannover und war dort bereits 100-mal zu sehen“, berichtet Carsten Fricke, Pressesprecher der Stadt Seelze.

Bei der Aufführung im Biergarten handelt es sich jedoch um die besondere Fassung „Fritz Haarmann stellt sich vor – in Seelze“. Ausgerichtet wird die Veranstaltung über die Kulturinitiative Seelze (KiS), und über das Programm „Niedersachsen dreht auf“ wird sie gefördert.

Von der Kindheit bis zur Hinrichtung

Wegen Mordes an 24 Jungen und jungen Männern wurde Fritz Haarmann im Dezember 1924 zum Tode verurteilt. Bis heute wird er oft als Vampir, Schlächter, Kannibale und als Werwolf von Hannover bezeichnet. Doch viele Menschen kennen kaum seine Lebensgeschichte.

„Rainer Künnecke stellt Fritz Haarmann auf beeindruckende und auch verstörende Weise dar und erzählt seinen Werdegang von der Kindheit bis zur Hinrichtung“, informiert Fricke. Der Schauspieler werfe dabei spannende Fragen auf: Ist Haarmann ein Monster oder ein Opfer seiner Zeit, ein skrupelloser Serienmörder oder geisteskrank und schuldunfähig? Auf vielschichtige Weise, so der Pressesprecher, eröffne der Schauspieler damit vollkommen neue Blickwinkel auf einen der bekanntesten Hannoveraner.

Verlegung bei Regen in Alten Krug

„Da die Aufführung des Stückes bei Regen ins Veranstaltungszentrum ,Alter Krug‘ verlegt werden soll, ist sie für diesen Fall bereits ausverkauft“, berichtet Fricke. Dort seien aufgrund der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Saal an der Hannoverschen Straße 15a lediglich 40 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen.

Die Veranstalter hoffen jedoch auf eine Aufführung im Biergarten „Hochsaison“ mit deutlich mehr Besuchern. Reservierungen nimmt die Buchhandlung Petri & Waller, Hannoversche Straße 13a, entgegen. „Die Karten können bei trockenem Wetter an der Abendkasse am Einlass zum Biergarten, Marienwerderallee 3, eingelöst werden“, so Fricke. Der Eintritt kostet 15 Euro. Auch für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse noch die Möglichkeit, eine Karte zu erwerben.

Von Heike Baake