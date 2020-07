Döteberg

Der 57-jährige Rainer Struß bleibt Ortsbrandmeister in Döteberg. In einer außerordentlichen Versammlung haben ihn die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Seelze erneut für das Amt vorgeschlagen. Nun muss der Rat der Stadt Seelze ihn für weitere sechs Jahre zum Ortsbürgermeister ernennen. Struß’ derzeitige Amtszeit wäre am 4. August zu Ende gegangen.

Auch Struß’ Stellvertreter Ernst Wangemann wurde im Amt bestätigt. Er soll weitere sechs Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister in Döteberg bleiben.

Von Linda Tonn