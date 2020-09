Letter

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag, 19.45 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, einen geparkten VW Polo am Ringelnatzweg in Letter-Süd beschädigt. Das berichtet das Polizeikommissariat Seelze. Die Höhe des Schadens an der Fahrertür und am linken Kotflügel wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer (05137) 827115 bei der Polizei Seelze melden.

Von Thomas Tschörner