Seelze

Als unterstützende Maßnahme für Handel und Gewerbe hat der Rat der Stadt Seelze mit großer Mehrheit die Einrichtung eines Digitalen Marktplatzes beschlossen. Ziel ist dabei, den Seelzer Gewerbetreibenden eine zeitgemäße Plattform mit mehr Reichweite und Strahlkraft anbieten zu können. In die gleiche Richtung geht auch das einstimmig beschlossene Projekt Pop-Up-Store, das am Alten Krug ein breites Angebot von regionalen Produkten aus Seelze, aber auch Ausstellungen, Workshops, Vorträge und Mit-Mach-Aktionen zur Belebung der Innenstadt präsentieren soll.

Zusammenarbeit zwischen HGS und Madsack Mediengruppe

Das Projekt Digitaler Marktplatz wird aus dem Programm Perspektive Innenstadt!zu 90 Prozent gefördert. Die Kalkulation sieht vor, dass sich das Budget auf 40.000 Euro für die Einrichtung und Anlaufkosten für ein Jahr bis März 2023 sowie 7500 Euro für begleitendes Marketing und 3500 Euro an Beratungskosten für Gewerbetreibende belaufen wird. Der Anteil der Stadt Seelze wird mit 5100 Euro beziffert. Nach den Richtlinien des Förderprogramms würde der Digitale Marktplatz bei der örtlichen Händlervereinigung, dem Verein Handel und Gewerbe in Seelze (HGS) angesiedelt. Die HGS hat sich für eine Zusammenarbeit mit der Madsack Mediengruppe entschieden, die bereits ein ähnliches Projekt in Burgdorf betreut.

CDU unterstützt Projekt

Die CDU-Fraktion sprach sich im Rat sowohl für den Digitalen Marktplatz als auch für den Pop-Up-Store aus. „Die Unternehmer haben es nach zwei Jahren Pandemie nicht leicht“, sagte Romy Fonk. Auf der digitalen Plattform könnten sich regionale Anbieter aus der Obentrautstadt präsentieren, und mit der Aktion vor dem Alten Krug würden Menschen in die Innenstadt gelockt. Beides sei ein positives Signal an die Unternehmen.

SPD fordert mehr Anstrengungen der HGS

SPD-Fraktionschef Johannes Seifert räumte ein, dass die SPD sich mit dem Digitalen Marktplatz etwas schwer getan habe. Die Probleme in Seelzes Innenstadt seien nicht nur durch Corona entstanden. Er wünsche sich mehr Anstrengungen von der HGS, die mehr Mitglieder gewinnen und mehr tun müsse. Die Stadt trete in Vorleistung, die HGS müsse die Anstrengungen aber stärker mittragen.

Grüne haben Zweifel an Finanzierung

Petra Scholl von den Grünen machte sich dagegen vor allem Sorgen um die Folgekosten. Nach der Anschubfinanzierung müssten für den Betrieb der Plattform mit jährlichen Beträgen von 5000 bis 6000 Euro gerechnet werden. „Es kann sein, dass es einen Fehlbetrag geben wird.“ Es müsse klargestellt werden, dass das finanzielle Risiko bei der HGS und nicht der Stadt liege. Dies formulierten die Grünen in einem Änderungsantrag. Der HGS-Vorsitzende Thomas Meyer, der in der Sitzung für diesen Punkt Rederecht erhalten hatte, wies dies zurück. „Wir wollen keine finanziellen Risiken auf die Stadt abwälzen.“ Die Madsack Mediengruppe sei ein fairer Partner, so dass es weder für die HGS noch die Stadt Seelze ein Risiko gebe.

Bürgermeister ist von Diskussion enttäuscht

Er sei schockiert über diese Diskussion, sagte Bürgermeister Alexander Masthoff. „Wir müssen kreativer und anders an Sachen herangehen.“ Es ginge darum, schnell einen Weg zu finden, um die Corona-Defizite auszugleichen und Lebensqualität sowie ein besonderes Angebot für Seelze schaffen. „Alle haben davon einen Nutzen.“ Masthoff warnte vor einer schlechten Außenwirkung, wenn eine Haftung der HGS ausformuliert würde. „Wir sollten die Beschlussvorlage so beschließen, wie sie bislang in den Gremien gelaufen ist.“ Der Rat folgte dem Appell des Bürgermeisters: Der Änderungsantrag der Grünen wurde mit großer Mehrheit abgelehnt, die ursprüngliche Vorlage beschlossen.

Pop-Up-Store soll für Sichtbarkeit sorgen

Einstimmig wurde dagegen der sogenannte Pop-Up-Store „Hier ist Seelze drin“ beschlossen, der die Innenstadt beleben helfen soll. Die Stadt nimmt auch dabei eine Förderung aus dem Programm Perspektive Innenstadt! in Anspruch und muss lediglich 3200 Euro (10 Prozent der Fördersumme) sowie Nebenkosten bis zu einer Höhe von maximal insgesamt 6300 Euro selbst finanzieren. Vor dem Alten Krug sollen dann Anbieterinnen und Anbieter aus allen Stadtteilen Sichtbarkeit gewinnen, Reichweite generieren und ein Ladenkonzept testen können. Zudem sollen auch Vereine, Gruppen, Verbände sowie Kreative nach der langen Coronazeit an einem zentralen Ort Präsenz zeigen können.

Von Thomas Tschörner