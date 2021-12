Seelze

Die Gebühren für Gräber werden deutlich erhöht. Der Rat der Stadt Seelze hat in seiner Onlinesitzung am Donnerstagabend einstimmig eine Gebührenkalkulation mit einem Kostendeckungsgrad von 80 Prozent beschlossen. Dabei wird das sogenannte Standardmodell zugrunde gelegt, nach dem auch zuvor schon in Seelze verfahren worden war. Die Neuregelung gilt für die Jahre 2022 und 2023. In dieser Zeit soll die Friedhofskommission eine Entscheidung über das Friedhofentwicklungskonzept erarbeiten.

Kölner Modell bleibt erst einmal außen vor

Die Verwaltung hatte zwei Berechnungsmodelle vorgelegt. Neben dem Standardmodell hätte auch das Kölner Modell berücksichtigt werden können. Bei Ersterem sind etwa Sarggräber deutlich teurer als Bestattungsplätze für Urnen. Dagegen verfolgt das Kölner Modell eine Annäherung der beiden Gebühren. „Damit werden kleine Fehler korrigiert, weil nicht nur die Größe eines Grabes Kosten verursacht, sondern auch die Allgemeinfläche“, sagte Stadtbaurat Dirk Perschel in der Sitzung.

Stadt hat höhere Kosten für Grünpflege

Hintergrund für die Erhöhung der Gebühren seien die deutlich gestiegenen Kosten für die Pflege der Grünflächen auf den Friedhöfen, erklärte der Stadtbaurat. Diese hätten sich um 140.000 Euro erhöht. Statt 740.000 Euro wie noch 2018 müsse die Stadt nunmehr für diesen Posten 880.000 Euro bezahlen. Deshalb müsse die Kalkulation alle drei Jahre fortgeschrieben werden. Die Gebühr für ein Erdreihengrab steigt mit der neuen Staffel von 1170 auf 1277 Euro. Ein Urnenreihengrab kostet derzeit 850 Euro, künftig 1066 Euro.

Cordes verweist auf unterschiedliche Infrastruktur

Petra Cordes (CDU) zeigte sich von dem Vorgehen der Verwaltung irritiert. Dass die Stadt bereits das Kölner Modell ins Gespräch bringe, verwundere sie. Denn auf den Friedhöfen im Stadtgebiet gebe es kein untereinander vergleichbares Angebot. „Es wird nicht überall alles geboten, und die Infrastruktur ist unterschiedlich.“ Cordes kritisierte, dass bislang alle Anträge zu Friedhofsthemen mit dem Verweis auf das Friedhofentwicklungskonzept (FEK) abgelehnt wurden. Das sei aber immer noch nicht ausgewertet worden, obwohl es bereits seit Anfang 2020 vorliege. Es müsse sich Gedanken darüber gemacht werden, wie die Gebühren für die Bürger erträglich sein können. Deshalb sollte das Standardmodell für zwei Jahre weiterlaufen und müsse nicht zwingend 80 Prozent Kostendeckung haben, meinte Cordes.

Konzept schließt auch Aufgabe von Friedhöfen nicht aus Im Auftrag der Stadt hat die Ingenieurgesellschaft entera für Planung und Informationstechnologie die „Integrierte Friedhofsentwicklungskonzeption für die acht kommunalen Friedhöfe der Stadt Seelze“ erarbeitet und Anfang 2020 vorgelegt. Auf 225 Seiten nehmen die Gutachter nach einem geschichtlichen Abriss die Friedhöfe in Almhorst, Dedensen, Döteberg, Harenberg, Letter, Lohnde, Seelze und Velber unter die Lupe. Das Büro schildert den jeweiligen Istzustand und zeigt meist mehrere Alternativen auf, die vom Erhalten der Anlage über eine Sanierung bis hin zur Aufgabe eines Friedhofs reichen können. Ein Punkt ist dabei auch immer die Wirtschaftlichkeit. Zudem wurden Einwohnerinnen und Einwohner befragt, etwa nach der Entscheidung für bestimmte Grabformen und welches Angebot sie auf ihrem Friedhof vermissen.

Seifert: Friedhofskommission soll zügig Ergebnisse vorweisen

Das Gebührenmodell und die Friedhofentwicklungskonzept könnten nicht miteinander verglichen werden, sagte SPD-Fraktionschef Johannes Seifert. „Wir müssen alle Friedhöfe gleich behandeln.“ Allerdings hätte über das FEK im Sommer entschieden werden müssen, räumte er ein. Dies sei aber liegen geblieben. Die SPD sei zwar grundsätzlich für das Kölner Modell, aber mit einer weiteren Laufzeit von zwei Jahren für das Standardmodell einverstanden. Allerdings müsse die Friedhofskommission nun wirklich beginnen, die Arbeit aufzunehmen.

Friedhofskommission soll spätestens Mitte Februar tagen

Er sei der SPD-Fraktion dankbar, dass sie sich mit dem Zweijahreszeitraum einverstanden erklärt habe, sagte Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD). „Zwei Jahre machen mehr Sinn als ein Jahr.“ Masthoff regte an, noch mit aufzunehmen, dass die Friedhofskommission bis spätestens 15. Februar einberufen werden soll. Zu Cordes sagte er, dass sie Recht habe, dass über das FEK schon längst hätte geredet werden müssen. „Das lag aber nicht in meiner Hand.“

