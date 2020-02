Seelze

Der Rat der Stadt Seelze hat am Donnerstagabend seine Entscheidung vom 12. Dezember bekräftigt: Danach bekommt der Seelzer Brotkorb in seinem neuen Domizil an der Schillerstraße einen separaten Eingang. Erfolglos hatte die Fraktion Die Linke die Änderung dieser Entscheidung verlangt, damit der Brotkorb sein Raumnutzungskonzept umsetzen kann.

Der Streitpunkt: Weil die Wohnungseigentümergemeinschaft Bedenken hatte, beschloss der Rat die Schaffung eines separaten Eingangs im Bereich der Garage. Der Brotkorb beharrte aber auf der Nutzung des vorhandenen Eingangs gemeinsam mit anderen sozialen Einrichtungen im Erdgeschoss und sah sein Nutzungskonzept in Gefahr.

Kompromiss bei Sondersitzung

Um die Tür für den Brotkorb war wochenlang gestritten worden. Zuletzt hatte es am Mittwoch vor der Ratssitzung ein erneutes Treffen von Kommunalpolitikern mit Vertretern des Brotkorbs gegeben, der nach Vorbild der Tafeln mithilfe von rund 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern etwa 700 Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt. Nach ausführlichen Gesprächen mit Vertretern der Politik und Verwaltung hätten die Mitglieder des Vereins in der Mehrzahl signalisiert, den separaten Eingang zum Gebäude an der Schillerstraße zu akzeptieren, berichtet Stadtsprecher Carsten Fricke. Damit sollte insbesondere das wesentliche Ziel erreicht werden, im Interesse der Kunden ununterbrochen weiterarbeiten zu können.

Renovierung hat bereits begonnen

Der Umzug des Brotkorbs steht unter Zeitdruck, weil die Einrichtung noch im März ihre bisherigen Räume am Rande des Schulzentrums Seelze verliert. Die dortige ehemalige Hausmeisterwohnung soll für die Erweiterung der Integrierten Gesamtschule abgerissen werden. „Die Renovierungsarbeiten im Gebäude an der Schillerstraße haben bereits begonnen“, sagte Fricke. Die Stadt arbeite zudem zügig an der für den separaten Eingang erforderlichen Baugenehmigung. Der Umzug des Brotkorbs sei dann für Ende März geplant.

Der Einzug der sozialen Beratungsstellen, die ebenfalls an der Schillerstraße Platz finden sollen, werde nach dem Einzug des Brotkorbs voraussichtlich noch im Frühjahr folgen. Bis der neue Zugang geschaffen ist, werden die Kunden des Brotkorbs zunächst den vorhandenen Eingang nutzen. Danach steht dieser nur noch den Kunden der sozialen Beratungsstellen offen.

Linke scheitern mit Antrag im Rat

In der Ratssitzung verlangte die Fraktion Die Linke die Änderung des Ratsbeschlusses, damit der Brotkorb unter Nutzung des vorhandenen Eingangs sein Konzept verwirklichen könne. „Wir haben zwar einen Kompromiss, aber es gibt einige, die sehr unzufrieden sind“, sagte Fraktionsmitglied Tobias Harder. Zuvor hatte Oliver Wehse, beim Brotkorb für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, in der Einwohnerfragestunde für den Antrag der Linken geworben. Der Rat könne ohne Gesichtsverlust dem Brotkorb entgegenkommen. Derzeit würden 700 Bedürftige und 70 Mitarbeiter unter die Interessen von 39 Wohnungseigentümern gestellt. Harder beantragte schließlich eine geheime Abstimmung: Für den Antrag der Linken gab es eine Jastimme und zwei Enthaltungen bei 28 Gegenstimmen. Damit blieb der Rat bei seiner Entscheidung für einen separaten Eingang für den Brotkorb.

