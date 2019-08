Seelze

Am Ende der Diskussion standen 34 Parkplätze und Mehrkosten von 400.000 Euro: In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Rat über Pläne zur Umgestaltung der Hannoverschen Straße zwischen Ortseingang aus Richtung Letter bis zur Kreuzung Beethovenstraße/Humboldtstraße abgestimmt. Zwei Varianten hatte die Region Hannover den Politikern zur Auswahl vorgelegt. Auf dem rund 850 Meter langen Abschnitt sollen vor allem Parkflächen und Radwege neu geordnet werden.

Anzahl der Parkplätze unterscheidet sich

Entgegen dem Vorschlag der Verwaltung sprachen sich 28 der Abgeordneten für Variante 2 aus. Der Vorschlag für den Umbau beinhaltet mehr Parkplätze, ist aber auch deutlich teurer. Bei den Plänen für beide Varianten ist die Straße 7,75 Meter breit, zudem soll auf beiden Seiten ein Schutzstreifen für den Radverkehr abgetrennt und rot markiert werden.

Die Unterschiede liegen hauptsächlich in der Anordnung und Anzahl der Parkmöglichkeiten. Für Variante 1 sind 56 Stellplätze vorgesehen: 34 Fahrzeuge parken längs auf nur einer Seite der Straße, zudem gibt es 22 Parkplätze am Friedhof. Sie sind quer zur Fahrbahn angeordnet. Die Kosten belaufen sich derzeit auf 2,3 Millionen Euro.

In Variante 2 kann auf beiden Straßenseiten geparkt werden. Der Vorschlag sieht insgesamt 90 Stellplätze vor, davon 68 am Straßenrand und 22 vor dem Friedhof. Die Kosten für einen Umbau in dieser Art werden auf 2,6 Millionen Euro geschätzt. Für die Herstellung von Parkflächen und Gehwegen muss die Stadt Seelze aufkommen. Der Anteil läge bei einer Million Euro für Variante 1 und 1,4 Millionen Euro für Variante 2.

Verwaltung hält an Variante 1 fest

Um die Kosten gering zu halten, hatte die Verwaltung vorgeschlagen, sich auf Variante 1 zu einigen. Man könne den Anwohnern zumuten, auch ein paar Meter mehr zu ihrem Auto zu gehen. Außerdem sei die Straße sicherer, weil nur auf einer Straßenseite geparkt werde. Das erleichtere das Überqueren.„400.000 Euro für Parkplätze sind für eine Stadt wie Seelze ein Luxus“, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn. Die finanzielle Situation sei nach wie vor angespannt. Das gleiche Geld könne man auch in eine Kindergartengruppe stecken.

Ähnlich argumentierten die Grünen im Rat. „Die Entscheidung für Variante 1 ist richtungsweisend“, sagte Ratsherr Ralf Marter. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir zukünftig auf das Auto setzen und Parkplätze wollen, oder Fahrradfahrer und Fußgänger unterstützen.“ Man könne es sich nicht leisten für 34 Stellplätze 400.000 Euro mehr auszugeben. Knut Werner (Grüne) mahnte an, dass die Vorschläge keine Plätze für Fahrräder vorsehen.

„Anlieger ernst nehmen“

Der Ortsrat Seelze hatte sich in seiner Sitzung am 1. Juli allerdings bereits für Variante 2 ausgesprochen. Bei mehreren Informationsveranstaltungen konnten sich auch die Anwohner in die Planung einbringen. „Wir sollten die Ideen und Erfahrungen der Anlieger ernst nehmen“, sagte Ortsbürgermeister Alfred Blume. Er bitte darum, die Entscheidung des Ortsrates mitzutragen.

Es würden entgegen dieser Meinungen keine zusätzlichen Parkplätze geschaffen, sagte Raven Burghardt ( CDU). Es ginge viel mehr darum, Parkplätze zu erhalten. Schon jetzt werde deutlich, dass Parkplätze an dieser Stelle gebraucht und genutzt würden. „Die Menschen sollen wissen, wo sie ihr Auto abstellen können“, sagte auch Susanne Richter ( SPD). Das Problem würde in die Seitenstraßen verlagert, wenn es an der Hauptstraße nicht genug Stellflächen gäbe. Deshalb spreche sich ihre Parte für Variante 2 aus.

Im weiteren Verlauf wird die Stadtverwaltung der Region Hannover ihre Entscheidung für die Umbauvariante vorlegen. Wann die Bauarbeiten beginnen werden, steht noch nicht fest.

Von Linda Tonn