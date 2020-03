Seelze

Mitten in der Corona-Krise kommt der Rat der Stadt Seelze zu seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 26. März, zusammen. Die Kommunalpolitiker tagen aber nicht wie sonst üblich im Forum der Geschwister-Scholl-Schule, sondern in der größeren Aula der Humboldtschule. Damit könne ein größerer Abstand zwischen den einzelnen Ratsmitgliedern eingehalten werden, erläutert Stadtsprecher Carsten Fricke. Zudem würden die Fraktionen auch nicht in voller Stärke erscheinen, und auch die Zahl der sonst an Ratssitzungen teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter sei deutlich reduziert worden. Die Beschlussfähigkeit sei in jedem Fall gewährleistet. Prüfungen der Verwaltung hätten ergeben, dass die Sitzung erforderlich und Alternativen wie etwa eine Videokonferenz rechtlich nicht zulässig seien. Die Sitzung sei zudem weiterhin öffentlich. „Wir erwarten aber, dass die Besucher den derzeit gebotenen Abstand einhalten“, sagte Fricke.

Tagesordnung ist reduziert

Die Tagesordnung ist auf einige wenige Punkte reduziert worden, bei denen es zudem um Einhaltung von Fristen geht. Die Kommunalpolitiker beraten über die Erhöhung der Gebühren für die Musikschule um durchschnittlich 7 Prozent, die bereits zum 1. August in Kraft treten soll. Außerdem geht es um einen Bebauungsplan, der die Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Goltermannstraße/Ecke Hannoverscher Straße ermöglichen soll. Eine Entscheidung soll auch über eine vorübergehende Änderung der Rechnungsprüfungsordnung getroffen werden.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr. Zu Beginn können Einwohner Fragen stellen.

Von Thomas Tschörner