Seelze

Der Rat der Stadt Seelze hat am Donnerstagabend einstimmig Dirk Perschel zum Stadtbaurat gewählt. Der 52-jährige Diplomingenieur für Verkehrswesen, Städtebau, Stadtplanung und Landespflege leitet derzeit in der Stadtverwaltung Garbsen den Fachbereich Bauberatung, Verkehr und Stadtgrün. Seinen neuen Aufgabenbereich in der Obentrautstadt wird er zum 1. April antreten.

Perschel soll Stadt entwickeln

Seelze sei eine Stadt im Um- und Aufbruch, sagte Bürgermeister Detlef Schallhorn in der Ratssitzung. Deshalb sei die Stelle eines Stadtbaurats nach einer längeren Vakanz erneut geschaffen worden. Perschel solle Seelze fit machen für die weitere Entwicklung. Schallhorn verwies auf die riesigen Bauvorhaben im Schul- und Kindertagesstättenbereich mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro.

Aufwendiges Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren sei aufwendig gewesen, sagte Schallhorn. Während andernorts Stellen häufig schnell vom Bürgermeister im Alleingang besetzt würden, seien in Seelze die Fraktionen des Rates transparent beteiligt worden. „Wir haben uns für den besten Kandidaten entschieden.“ In seiner zunächst auf acht Jahre festgesetzten Amtszeit könne Perschel die Weichen für eine bessere und finanzstärkere Zukunft stellen. Die Stadt hatte zunächst einen Dienstantritt Mitte März genannt und dies nun auf den 1. April korrigiert. Ralf Marter ( Die Grünen) wollte wissen, warum Perschel nicht schon am 2. März starte. Eigentlich betrage die Kündigungsfrist sogar sechs Monate, sagte Schallhorn. Dass es jetzt nur wenige Wochen seien, sei den guten Kontakten nach Garbsen zu verdanken.

Grüne: Wunsch geht in Erfüllung

CDU-Fraktionschef Jens Willms sprach von Perschel als einem sehr guten Bewerber. Der neue Dezernent bringe nicht nur die fachliche Qualifikation mit, sondern auch eine hohe Motivation. „Wir freuen uns auf eine spannende und gute Zusammenarbeit.“ Er könne sich Willms nur anschließen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Masthoff. Perschel werde dringend benötigt und passe „richtig gut zu uns“. Das Ergebnis bei dem Auswahlverfahren sei sehr deutlich gewesen. Für die Grünen sei die Wahl ein ganz besonderer Tag, sagte der Fraktionsvorsitzende Knut Werner. Angesichts der Herausforderungen hätten die Grünen schon seit Jahren dafür gekämpft, dass die Stadt einen neuen Baudezernenten bekomme.

Baumensch mit Leib und Seelze

An der Stelle in Seelze reizten ihn die vielfältigen Aufgaben, sagte Perschel. „Ich bin ein Baumensch mit Leib und Seelze.“ Es ginge ihm aber nicht nur um Konzepte. Für den Gesamtüberblick sei wichtig zu wissen, wie die Stadtgesellschaft und auch die Politik den Zuwachs der Seelzer Bevölkerung empfinden. „Ich möchte in die Stadtteile gehen und fragen: Wie empfindet ihr das eigentlich?“ Aus diesen Gesprächen könnte ein abgespecktes Stadtentwicklungskonzept mit zwei bis drei Szenarien entstehen.

Nachgedacht werden müsse auf jeden Fall über die Auswirkungen auf die Infrastruktur. Schon jetzt sehe er Seelzes Verkehrsinfrastruktur am Rande der Leistungsfähigkeit, nicht zuletzt wegen der täglich 11.500 Auspendler. Mit den geplanten Investitionen von 200 Millionen Euro müsse die Infrastruktur mitwachsen. Gleichzeitig müsse über attraktive Angebote im Nahverkehr und für Fahrradfahrer nachgedacht werden. Während die S-Bahn bereits hervorragend sei, gebe es bei den Buslinien noch Verbesserungsmöglichkeiten. Der in Gehrden wohnende Perschel fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und kommt auf dem Weg nach Garbsen auch durch Seelze, wodurch er besonders den Bereich um Gut Dunau, Lathwehren und die Kernstadt aus eigener Anschauung kennt.

