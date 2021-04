Seelze

Die Corona-Nachverfolgungsapp Luca ist in Seelze angekommen. Nur wenige Minuten nachdem die Region Hannover die technische Voraussetzung für den Anschluss an das Gesundheitsamt geschaffen hatte, stellten Mitarbeiter des Rathauses den QR-Code für die Handy-Registrierung im Eingangsbereich auf.

„Wir wollen mit der Nutzung der Luca-App mit gutem Beispiel vorangehen“, begründet Bürgermeister Detlef Schallhorn den Start der Einbindung der Handy-Applikation. Durch die Nachverfolgungsapp erhält das Gesundheitsamt Daten zur Ermittlung von Kontaktpersonen schnell und unkompliziert übersandt.

Keine Bedenken bezüglich Datenschutz

Laut der Stadt Seelze ist die App, bei der auch Smudo von der Hip-Hop-Band Die Fantastischen Vier mitgewirkt hat, datenschutzkonform. Sollte sich eine Corona-infizierte Person in der Nähe eines Nutzers aufhalten, werden die Informationen nach entsprechender Freigabe verschlüsselt an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.

Weitere Luca-Einsätze in Planung

Zeitnah sollen auch weitere städtische Gebäude wie die Stadt- und Schulbibliothek Letter mit QR-Codes für die Integration der Luca-App versorgt werden. Auf dem Smartphone-Programm ruhen auch Hoffnungen, in Einzelhandel, Gastronomie oder Kultur kontrollierte Öffnungen verantworten zu können.

Auch deshalb hofft Bürgermeister Schallhorn auf eine breite Akzeptanz bei seinen Bürgern: „Damit lassen sich Infektionsketten viel besser und schneller nachvollziehen und unterbrechen. Daher hoffe ich, dass die Luca-App als sinnvolle Ergänzung zur Bekämpfung der Pandemie nun von zahlreichen privaten Nutzerinnen und Nutzern sowie auch von Gewerbetreibenden genutzt wird.“

Fraktionen hatten Einführung der App gefordert

Die Ratsfraktionen von CDU, Grünen und SPD hatten unabhängig voneinander die Einführung der Luca-App gefordert. Die Grünen hatten in einem Brief an den Bürgermeister auf die Stadt Langenhagen verwiesen, die auf die App bereits Mitte März gesetzt hatte. CDU und SPD hatten zudem gefordert, dass die Stadt Schlüsselanhänger mit integriertem Chip beschafft und kostenlos verteilt. Mit den Anhängern können auch Menschen ohne Smartphone, das eigentlich Voraussetzung für die Nutzung der App ist, sich digital bei Besuchen in Geschäften, Gastronomie oder privaten Terminen registrieren. Dafür müssen sich die Nutzer des Schlüsselanhängers mit Hilfe der Seriennummer online mit ihren Kontaktdaten anmelden.

Von Curdt Blumenthal