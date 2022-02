Seelze

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzplanung und Zentrale Dienste kommen am Dienstag, 15. Februar, um 18 Uhr in einer Videokonferenz zu ihrer Sitzung zusammen. Einwohner können nach Anmeldung dabei sein und Fragen stellen. Die Zeit ist auf 30 Minuten begrenzt. Themen sind der Haushaltsplan und das Investitionsprogramm 2021 bis 2025. Außerdem geht es um notwendige Büroflächen für die Stadtverwaltung – insbesondere für das Bürgerbüro.

Dazu nimmt die Verwaltung Stellung und es gibt einen Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Seelze. Weitere Themen sind das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ und die Einrichtung eines „Digitalen Marktplatzes“ für Seelze als Unterstützung für Handel und Gewerbe. Eine weitere Belebung versprechen sich die Beteiligten des Pop-up-Store „Hier ist Seelze drin“.

Rat tagt auch in einer Videokonferenz

Zu den genannten Themen berät auch der Rat der Stadt Seelze in einer Videokonferenz am Donnerstag, 24. Februar, um 18 Uhr. Außerdem geht es in der Sitzung um die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Rote Reihe, wo ein Geh- und Radweg realisiert werden soll.

Zuhörer können sich für Videokonferenzen bis 15 Uhr am Tag der Sitzungen über die E-Mail Adresse KO-Stelle@stadt-seelze.de anmelden und Fragen stellen, die in der Einwohnerfragestunde beantwortet werden. Die Zugangsdaten für die Videokonferenz werden den Teilnehmern rechtzeitig vor der Sitzung per E-Mail zugeschickt. Die vollständigen Tagesordnungen sowie die dazugehörigen Beschlussvorlagen können im Rathaus Seelze während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Von Anke Lütjens