Die Straßenausbaubeiträge werden in Seelze mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit abgeschafft. Gefordert wird dies in einem Antrag der Fraktionen von SPD und Grünen, die die Mehrheit im Rat der Stadt haben. Zusätzlich geht ein Antrag der CDU-Fraktion in die gleiche Richtung.

Anlieger müssen bislang bis zu 75 Prozent der Kosten tragen

Nach der sogenannten Straßenausbaubeitragssatzung beteiligt die Stadt die Anlieger an den Kosten zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung (Ausbau) ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Ein Kriterium ist dabei, dass die Grundstückseigentümer davon auch selbst wirtschaftliche Vorteile hätten. Die Höhe der Kosten, zu denen die Anwohner herangezogen werden, schwankt dabei zwischen 30 und 75 Prozent der Gesamtkosten.

Ratsmehrheit sieht keinen positiven Effekt

SPD und Bündnis 90/Die Grünen fordern die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung und der damit in Zusammenhang stehenden Abweichungssatzung im Stadtrecht Seelzes. Der Beschluss, den der Rat noch fassen muss, soll mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften wirksam werden. „Die Straßenausbaubeitragssatzung hat in den letzten Jahren keinen wesentlichen positiven Beitrag auf der Einnahmenseite generiert“, schreiben SPD-Fraktionschef Johannes Seifert und Grünen-Fraktionschef Knut Werner in der Begründung ihres Antrags. Vielmehr stelle die Umsetzung aufgrund der komplexen Regelungen eine erhebliche Herausforderung für die Verwaltung dar. Von den Bürgern werde die Satzung als ungerecht und intransparent empfunden.

CDU will Satzung ebenfalls abschaffen

Ähnlich sieht es die CDU-Fraktion, die in einem eigenen Antrag ebenfalls die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung spätestens zum Anfang des nächsten Jahres fordert. Zusätzlich schränken die Christdemokraten ein, dass die Grundsteuer nicht zum Ausgleich der dann in der Stadtkasse fehlenden Beträge angehoben werden dürfe. Eine Arbeitsgruppe soll nach den Vorstellungen der CDU Vorschläge entwickeln, wie eine Kompensation der Ausbaubeiträge bestmöglich und für die Bevölkerung gerecht erreicht werden kann.

Eigentümer werden derzeit extrem belastet

Grundstückseigentümer an Anliegerstraßen müssten mit der derzeitigen Satzung die höchsten Beitragssätze zahlen, kritisiert CDU-Fraktionschef Jens Willms. Diese würden dann entsprechend hoch ausfallen. „Die Verpflichtung mit fünfstelligen Euro-Beiträgen ist möglich und stellte dann für die Eigentümer extreme Belastungen dar, die unter Umständen einen Verkauf der Immobilie bedeuten können“, sagt Willms. Dabei gehörten die Straßen zum Vermögen der Stadt und könnten von allen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. Deshalb stelle sich die Frage, warum nur ein Teil aller Nutzer für bis zu 75 Prozent der Bau- und Erhaltungskosten aufkommen soll. „Diese Regelung widerspricht offensichtlich dem Gerechtigkeitssinn der meisten Bürgerinnen und Bürger.“