Seelze

Auch wenn die Reste eines rot-weißen Absperrbandes als erstes auffallen, bei näherem Hinsehen entdeckt man schnell zahlreiche Löcher in dem kleinen Beet neben der Bäckerei Raute am Kreuzweg. Diese Löcher sind der Eingang zu einem unterirdischen Höhlensystem, in dem zahlreiche Ratten ihr Zuhause gefunden haben. So jedenfalls berichtet es Anwohner Dariusz Mietelka. „Ich gehe hier oft spazieren. Einmal ist mir eine Ratte direkt über die Füße gelaufen“, sagt er.

In seinen Augen stellt die wachsende Rattenpopulation eine Gefahr für die Menschen dar. Sie sollte schnellstens beseitigt werden. „Wir stellen uns an und müssen Masken trage, wenn wir in die Bäckerei wollen, und nebenan laufen die Ratten rum“, ärgert sich der Seelzer, der inzwischen die ansässigen Gewerbetreibenden und auch die Stadt auf das tierische Problem aufmerksam gemacht hat. „Das sind doch keine niedlichen Tierchen, sondern Überträger von Krankheiten.“

Anzeige

Stadt sorgt für Schädlingsbekämpfer

„Das Problem ist uns bekannt, und wir haben auch schon Maßnahmen mit unserem Schädlingsbekämpfer eingeleitet“, sagt Bäckerei-Chef Oliver Raute. Auch im Rathaus sei das Problem bekannt. „Hier geht es um die öffentliche Sicherheit. Der wichtigste Punkt ist die Beseitigung“, sagt Ortsbürgermeister Alfred Blume ( SPD).

Weitere HAZ+ Artikel

Um die Anzahl der Ratten in der Stadt zu begrenzen, startet die Stadt jedes Frühjahr eine prophylaktische Rattenbekämpfung, bei der der städtische Mitarbeiter Dietmar Kaul Köder in der Kanalisation anbringt. Anwohner ruft die Stadt zudem dazu auf, verstärktes Rattenaufkommen zu melden. Essenreste sollten außerdem fachgerecht mit dem Restmüll und nicht über die Toiletten entsorgt werden, um die schädlichen Nager nicht noch zusätzlich anzulocken.

Von Sandra Remmer