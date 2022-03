Seelze

Bereits zum zweiten Mal haben sich die Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs der Regenbogenschule als Buchautoren betätigt. Herausgekommen ist ein 150 Seiten umfassendes Taschenbuch, das die kommissarische Schulleiterin Gerda Schlinke ihnen am Montagmorgen frisch aus der Druckerei überreicht hat. „Regenbogen 4.1 – Gestern, heute, morgen“ lautet der Titel des Werks, in dem sich fast 60 Geschichten finden, die allesamt aus der Fantasie der Kinder entstanden sind.

Geschichten entstehen in der Fantasie

„Meine Geschichte heißt ,Die zwei Welten’“, erzählt Maxi. Darin geht es um einen Jungen, der eigentlich nur Butter aus dem Keller holen will. Aus dem Schrank wird jedoch plötzlich ein Portal, und der kleine Protagonist wechselt ab dann immer zwischen der Vergangenheit und der Zukunft hin und her. „Mir ist das einfach so eingefallen“, sagt Maxi, zu dessen Lieblingsbüchern „Gregs Tagebuch“ zählt.

Auch die neunjährige Luna liest gerne, am liebsten aus der Reihe „Das magische Baumhaus“. In ihrer Geschichte geht es um das Mädchen Lisa, das ein verirrtes Einhorn trifft und ihm den sicheren Weg nach Hause zeigt. „Eine große Entdeckung“ hat sie ihre Geschichte treffend betitelt. „Gemeinsam unzertrennbar“ heißt die Geschichte von Lukas. Der Zehnjährige ist sehr gespannt auf die Geschichten seiner Klassenkameraden. „Ich habe meine Geschichte ganz alleine geschrieben und weiß von den anderen bislang überhaupt nichts“, sagt er.

Auch Förderkinder machen mit

„Die Kinder haben entweder alleine oder auch in Gruppen an ihren Geschichten gearbeitet“, erzählt Gerda Schlinke. Für die Pädagogin ist das Projekt auch eine Schreibförderung, die zudem das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler fördert. „Es ist schon etwas besonderes, wenn die eigene Geschichte in einem echten Buch abgedruckt wird“, sagt Schlinke. Alle Kinder hätten mitgemacht, auch die Förderkinder haben ihren Beitrag zum Buch geleistet. „Es gibt Kinder, für die dieses Buch das einzige ist, das sie Zuhause haben“, sagt Schlinke. Noch immer gebe es Familien, in denen es nicht selbstverständlich ist, Bücher zu haben. Umso wichtiger sei es, das die Kinder zumindest in der Schule an das Thema herangeführt und mit Büchern in Berührung gebracht werden.

Schreibworkshop als Vorbereitung

Dem Buchprojekt vorausgegangen war erneut ein Schreibworkshop mit dem Berliner Kinder- und Jugendbuchautor Boris Pfeiffer, in dessen Verlag das Buch auch erschienen ist. In dem zweitägigen Workshop haben die Mädchen und Jungen zum Beispiel gelernt, wie man genug Ideen für ein Buch sammelt und diese dann entsprechend aufschreibt. Pfeiffer hat bereits vor einigen Jahren mit diesen Schreibworkshops an Schulen begonnen und dabei schon mit Schülern in ganz Deutschland gearbeitet. In Seelze war der Autor zum zweiten Mal als Leiter des Workshops, zuvor war er bereits für mehrere Lesungen an der Seelzer Grundschule zu Gast.

Wer sich für das Buch „Regenbogenschule 4.1“ interessiert, kann es zum Preis von 13,95 Euro im Internet bestellen oder sich an Schreibwaren Petri & Waller an der Hannoverschen Straße in Seelze wenden.

Von Sandra Remmer