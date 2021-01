Seelze

„Einfache Masken bringen nichts, das ist doch bloß Stoff“, sagt Viertklässlerin Elisabeth. Ihrer Meinung nach seien die Viren sehr klein und der Stoff hätte Löcher, die man nicht zunähen könne. Elisabeth ist Grundschülerin der Regenbogenschule und nimmt als Klassensprecherin regelmäßig an der Kinderkonferenz teil.

Neben ihr waren dieses Mal nur acht weitere Schüler anwesend – bedingt durch das Szenario B (Wechselunterricht). Im 14-tägigen Rhythmus treffen sich die Vertreter der Klassen und diskutieren zu unterschiedlichen Themen. Unterstützt werden sie vom Schulsozialpädagogen Bekir Bulut und Lehrkraft Jana Rodenbeck, am Freitag nahm auch die kommissarische Schulleiterin Gerda Schlinke an der Sitzung teil.

In großem Abstand und nach Klassen getrennt nehmen die Grundschüler an der Kinderkonferenz in der Mehrzweckhalle teil. Quelle: Heike Baake

Unterstützung durch Staat?

Elisabeths Ausführung zu Beginn der Konferenz führte zu einer angeregten Diskussion. Drittklässler Ben, der die Kinderkonferenz moderierte, hält FFP2-Masken für notwendig. Denn die Viren könnten sich schließlich auch bei Begegnungen auf der Straße verbreiten. Ben fordert für die FFP2-Masken eine Unterstützung des Staates, der die Grundschüler mit entsprechenden Maskenspenden versorgen könnte. Matti, Klassensprecher einer Vierten, warf ein, dass die Entscheidung schließlich nicht bei den Schülern, sondern bei der Regierung läge. Seiner Meinung nach sei eine Stoffmaske besser als gar keine.

Die Viertklässler Matti (links) und Eraldo nehmen als Vertreter ihrer Klasse an der Kinderkonferenz teil. Quelle: Heike Baake

Umfrage an Schule geplant

Für seine Anregung erhielt Ben viel Zustimmung und Schulleiterin Schlinke schlug vor, einen Brief an die Stadt Seelze zu schreiben. Dieser könnte ermöglichen, dass diejenigen, die sich die teureren FFP2-Masken nicht leisten könnten, eine Unterstützung erhielten. Bei der anschließenden Abstimmung entschieden sich allerdings die Konferenzteilnehmer gegen diesen Brief. Alternativ soll erst einmal eine Umfrage an der Schule klären, wie viel Schüler sich mit einer FFP2-Maske wohler und sicherer fühlen würden. Vorerst sind die Schüler aller Seelzer Grundschulen aber erst einmal mit 5000 OP-Masken versorgt, die Thomas Meyer, Inhaber der Kreuz-Apotheke und Vorsitzender des Vereins Handel und Gewerbe in Seelze (HGS), gespendet hat.

Von Heike Baake