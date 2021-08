Seelze

Das Cover des Buchs „Der 4. Regenbogen“ leuchtet gelb und grün, zeigt einen bunten Regenbogen und viele kleine gemalte Bilder. Geschrieben hat es der vierte Jahrgang der Regenbogenschule. Das lange Inhaltsverzeichnis präsentiert 64 Titel, die sich alle mit dem Thema Flucht befassen – immer aus einer anderen Perspektive heraus. „Ich finde es toll und bin stolz auf das, was dabei herausgekommen ist“, freut sich Gerda Schlinke, kommissarische Schulleiterin.

Gerda Schlinke präsentiert stolz das fertige Buch der Schüler und Schülerinnen. Quelle: Heike Baake

Flucht aus Syrien auch dabei

Mohamed stellt in seiner Geschichte die Probleme eines Jungen dar, der von den anderen gehänselt wird. Ihm gab er den Namen Ahix, den er von Angst und Hase ableitete. Seine Zeichnung des Protagonisten ist sogar auf dem Cover des Buches zu sehen. „Ich bin glücklich darüber“, erklärte Mohamed. Nela hat sich mit einem Wunderbaum beschäftigt, der vor einer Axt fliehen muss, und Rosel erzählt von einem bösen Banditen, der aus einem Banktresor gestohlen hat. Neben vielen weiteren fantasievollen Erzählungen gibt es aber auch zwei Fluchtgeschichten, die Kinder tatsächlich erlebt haben und die nicht in ihrer Fantasie entstanden sind. Darin berichten sie mit Text und gemalten Bildern von ihren Erlebnissen auf der Flucht von Syrien nach Deutschland.

Unterstützt wurden die Schüler und Schülerinnen von dem Autoren Boris Pfeiffer aus Berlin, der sie im Rahmen eines Projektes an das Thema Schreiben heranführte. „Er hat die Kinder motiviert und Ideen aus ihnen herausgelockt“, berichtete Schlinke. Insgesamt waren 103 Schüler und Schülerinnen an dem Buch beteiligt.

Mit vielen bunten Zeichnungen haben die Viertklässler ihre Geschichten ergänzt. Quelle: Heike Baake

Buch im Internet erhältlich

Mit dem Autor hat die Schule schon einmal zusammengearbeitet. Als er bei dieser Gelegenheit von dem Buchprojekt erzählte, so Schlinke, sei das Kollegium sofort begeistert gewesen. Pfeifer habe eine offene und bestätigende Art, die bei den Kindern gut ankomme. Zwei Wochen lang hatten die Schüler und Schülerinnen Zeit, ihre Ideen zu Papier zu bringen. „Je nach dem, welches Szenario wir gerade hatten, haben sie das zu Hause oder in der Schule gemacht“, erklärt Schlinke.

Die Vielfalt der Geschichten, so die Konrektorin, spiele auch die Vielfalt der Kinder wieder. Im Rahmen des Projektes hätten die Schüler und Schülerinnen die Gelegenheit bekommen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Am letzten Schultag vor den Sommerferien bekamen die kleinen Autoren sogar ein Exemplar geschenkt. Wer sich für das Buch „Der 4. Regenbogen“ interessiert, kann es zu einem Preis von 13,95 Euro über das Internet bestellen oder sich an Petri & Waller, Hannoversche Straße 13A in Seelze, wenden.

Von Heike Baake