Seelze

Mehr als 120 Grundschüler sind am Montagmorgen zur ersten Stadtrallye in der Obentrautstadt ausgeschwärmt und haben an fünf verschiedenen Stationen Fragen rund um Seelze beantwortet. Zum ersten Mal hat die Regenbogenschule eine Stadtrallye für die insgesamt sechs vierten Klassen ausgerichtet, auf deren Lehrplan im Fach Sachkunde aktuell das Thema „Unsere Heimatstadt“ steht.

Auch die Dreifaltigkeitskirche ist eine Station der Stadtrallye. Quelle: Tabea Brand

Schüler sind zwei Stunden unterwegs

Zu Beginn gab es eine kurze Einweisung in der Schule, dann ging es auch schon los. Nach rund zwei Stunden hieß es dann den Rückweg anzutreten. Nicht lange mussten die Kinder darauf warten, bis die Ergebnisse ausgezählt waren und die Sieger verkündet werden konnten. Mit 49 von 50 möglichen Punkten schafften es Bastian, Liyan und Maximilian aus der Klasse 4a schließlich auf den ersten Platz und nahmen voller Stolz ihre Urkunden in der Mehrzweckhalle entgegen.

Genau hinschauen müssen die Kinder im Heimatmuseum. Quelle: Tabea Brand

Wie heißt Seelzes Bürgermeister?

Eingeteilt waren die Grundschüler in Dreier- oder Viererteams, die sich auf den Weg in die Rathauskantine, zur Stadtbibliothek, in die St.-Martkins-Kirche, die Dreifaltigkeitskirche und zum Heimatmuseum machten. „Wir haben Orte ausgewählt, an denen Seelzer Geschichte geschrieben wurde“, erläutert Lehrerin Mandy von Zobeltitz, von der die Idee für die Stadtrallye stammt. „Viele der Schüler sind zum Beispiel noch niemals im Heimatmuseum gewesen und kennen es auch gar nicht“, erzählt die Pädagogin. „Im Museum mussten wir zum Beispiel bestimmte Bilder suchen und genau aufschreiben, in welchen Räumen sie aufgehängt sind“, berichtet die zehnjährige Remmy. „In der Rathauskantine mussten wir neun Fragen zur Stadt beantworten und auch wissen, wie der Bürgermeister heißt“, erzählt Leon (9). Außerdem galt es dort bestimmte Begriffe in einem Kreuzwortgitter zu finden. In der Stadtbibliothek schließlich ging es um Lesefertigkeit – ein Lückentext wollte ausgefüllt werden. An allen Stationen standen den Kindern Lehrkräfte als Unterstützung zur Seite.

Neun Fragen müssen die Schüler in der Rathauskantine beantworten. Quelle: Tabea Brand

Ein Schiff , das sich Kirche nennt

Neues gelernt haben die Schüler beispielsweise in der St.-Martins-Kirche. „Ich wusste nicht, dass eine Kirche ein Schiff hat“, sagt Remmy. „Das Kirchenschiff hat ein Mittelschiff und ein Seitenschiff, die Kirche ist aufgebaut wie ein Schiff“, erklärt Ortwin Brand den Kindern. Der Pastor der St.-Martins-Gemeinde unterstützte von Zobeltitz bei den Rallyeaufgaben in der Kirche. Amina, Zela, Remmy und Nora müssen das Taufbecken ganz genau unter die Lupe nehmen. „Wie viele Personen sind auf dem Becken?“ lautet hier die Frage. Einmal kurz durchgezählt, eingetragen und tschüss – weiter geht es zur nächsten Station.

Wiederholung ist angedacht

Gefallen hat die Stadtrallye am Ende allen, und deshalb soll es auch nicht bei der Premiere bleiben. „Wir können uns vorstellen, diese Rallye künftig mit jeder vierten Klassenstufe im zweiten Schulhalbjahr zu machen“, verrät Mandy von Zobeltitz.

Lesen Sie auch

Regenbogenschule wird erweitert

Stiftung hilft Regenbogenschülern

Von Sandra Remmer