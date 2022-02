Seelze

Das Interimsgebäude der Regenbogenschule ist seit November im Einsatz. Bei den meisten Schülerinnen und Schülern kommt es gut an. Nur der Name hätte ihnen nicht so gut gefallen, berichtet Gerda Schlinke, kommissarische Schulleiterin. Deshalb hätten sich die Kinder für die Bezeichnung Regenbogen-Container entschieden. „Ich finde das Gebäude schön, weil es so viele Farben hat und der Klassenraum so schön ist“, sagt Drittklässlerin Laura. Nicht ganz davon überzeugt sind ihre Klassenkameraden Edwin, Liam, Dave, Ratul und Jonathan. „Die Jungs wollen viel lieber in die alte Klasse zurück“, bestätigt Dave.

Aufgrund der bunten Farben haben die Schülerinnen und Schüler das Interimsgebäude in Regenbogencontainer umbenannt. Quelle: Heike Baake

Schlinke und Klassenlehrerin Vanessa Schulze trafen sich am Donnerstag mit Bürgermeister Alexander Masthoff (SPD), Michael Pietsch, Leiter der Abteilung Grundschulen der Stadt Seelze und dessen Kollegen, Byjan Faridi, Abteilung Hochbau & Gebäudemanagement, zu einer gemeinsamen Begehung. In den 74 Modulen werden derzeit die 410 Schülerinnen und Schüler in zwölf Klassen unterrichtet. Die seien anfangs, so die Schulleiterin, von der Ankündigung der Container als alternative Klassenräume nicht begeistert gewesen, würden sich aber mittlerweile wohlfühlen.

Gerda Schlinke (von links), Alexander Masthoff (SPD), Byjan Faridi, Michael Pietsch und Vanessa Schulze treffen sich zum Rundgang durch das Interimsgebäude der Regenbogenschule. Quelle: Heike Baake

Moderne und helle Ausstattung

Denn tatsächlich kommen die Container im Innenbereich sehr hell und modern daher und lassen schnell vergessen, dass es sich um eine alternative Unterbringungsmöglichkeit handelt. Die neuen Tische werden umrahmt von blauen, orangen und roten Stühlen, die sich von dem grünen Fußboden gut absetzen, ein Whiteboard und Magnettafeln unterstützen den Unterricht. „Wir haben ganz bewusst mehr Geld in die Hand genommen“, sagt Pietsch. Auch Bürgermeister Masthoff, der sich noch an Container aus seiner Schulzeit erinnern kann, zeigte sich begeistert. Und die Schulleiterin, die selbst negative Erfahrungen mit früheren Containern an ihrer Schule gemacht hat, ist vor allem erleichtert, dass es keine Ausdünstungen durch Materialien gibt.

Magnettafeln gehören zur Ausstattung der Klassenräume im Interimsgebäude. Quelle: Heike Baake

Fit für Ganztagsbetreuung

Die Interimsgebäude werden erst aufgelöst, wenn die Grundschule Seelze-Süd fertig ist. „Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist derzeit zu hoch, die Räume reichen nicht aus“, erklärt Pietsch. Und das sei unabhängig von der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten des Süd- und Nordflügels.

Fast zwei Millionen Euro musste die Stadt für die Interimsgebäude bezahlen. Für einen Ankauf, so Pietsch, habe man sich nach einem Wirtschaftlichkeitsvergleich entschieden. Später sollen die Module wieder verkauft und somit weiter genutzt werden.

Farbenfroh, hell und modern sind die Klassenräume im Interimsgebäude. Quelle: Heike Baake

Im Außenbereich entsteht derzeit der Neubau einer Mensa. Das Fundament ist gegossen, das Baugerüst aufgebaut. Die Bauarbeiten könnten in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein. In Sachen Baumaterialien sei es pandemiebedingt allerdings derzeit ein Bangen und jede Ausschreibung sei spannend, sagt Pietsch.

Auf dem Gelände des Schulhofs entsteht die neue Mensa. Quelle: Heike Baake

Nach der Sanierung wird die Regenbogenschule mit der neuen Mensa fit für den Ganztagsbetrieb sein. „Durch Differenzierung und Inklusion ergibt sich ein ganz anderer Raumbedarf“, erklärt Pietsch. Heute bestehe in einer Schule auch ein Bedarf an kleinen Räumen und diesen Anforderungen werde man dann gerecht.

Von Heike Baake