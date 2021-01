Seelze

„Kinderrechteschule: Wir leben Kinderrechte“ – so nennt sich das Programm von des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, Unicef, zu dem sich die Regenbogenschule Seelze angemeldet hat. Innerhalb der kommenden zwei Jahre wollen sich Kollegium, Schulleitung und Schüler noch intensiver mit Kinderrechten beschäftigen. Parallel hat sich die Grundschule auch dem niedersächsischen Kinderrechte-Netzwerk angeschlossen.

„Wir arbeiten hier schon lange am Thema Demokratie“, sagt Lehrerin Jana Rodenbeck. Vor acht Jahren habe Schulsozialpädagoge Bekir Bulut die ersten Impulse mit der Gründung des Klassenrates und der Kinderkonferenz an die Schule gebracht. Ihre Gedanken zum Thema Demokratie haben die Schüler bereits in Bildern festgehalten, die die Wände des Treppenhauses zieren. Nun soll das Thema mithilfe des Unicef-Programms weiter ausgebaut und vertieft werden. Die dortige Teilnahme soll die Kinderrechte weiter in den Mittelpunkt der Schulgemeinschaft stellen.

Die Regenbogenschüler haben viele ihrer Ideen in Bildern festgehalten. Quelle: Heike Baake

Kinder ernst nehmen

Themen wie Beteiligung, Vielfalt und Nicht-Diskriminierung, Gewaltprävention und Kinderrechte beinhaltet das Programm, das neben Aktionen für Schüler auch pädagogische Tage für das Schulpersonal vorsieht. „Das Wichtigste ist, dass Schüler stets mit entscheiden können,“ sagt Bulut. Auch müsse ihre Kritik stets ernst genommen werden, ihre Ideen Anerkennung finden und ihr Mitgestalten am Schulalltag selbstverständlich sein.

Bereits im vergangenen Jahr haben Schüler und Lehrkräfte an der Initiative „Demokratisch gestalten“ des niedersächsischen Kultusministeriums teilgenommen. Auch die ebenfalls vom Kultusministerium initiierte Aktion „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ fand bei der Schülerschaft und den Lehrkräften großen Anklang. Dabei setzten sie sich mit Themen wie Rassismus, Diskriminierung und Mobbing auseinander. Die feierliche Übergabe des Titels wurde aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auf Ende April verschoben.

Für die kommissarische Schulleiterin Gerda Schlinke sind besonders die Themen rund um Rassismus sehr wichtig, da an der Schule viele Kinder aus unterschiedlichen Ländern unterrichtet werden. „Wir sind sehr sensibel in dieser Richtung“, bestätigt Sozialpädagoge Bulut.

