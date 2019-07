Seelze

Regina Schlossarek-Aselmeyer leitet nun auch offiziell die Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Am Mittwoch erhielt sie aus den Händen des zuständigen Dezernenten der Landesschulbehörde Hannover, Carsten Milde, die Verfügung. Schlossarek-Aselmeyer hatte dieses Amt bisher kommissarisch inne. Milde gratulierte ihr in Anwesenheit des Kollegiums zu „dieser neuen, alten Funktion“. Die Verfügung sei der zeremonielle Start in eine Aufgabe, die die Pädagogin längst ausfülle. Er räumte ein, dass der Rahmen etwas schmucklos sei. Dies läge einerseits daran, dass die „Arbeit noch vor einem liegt“, andererseits kämen die Verfügungen häufig erst kurzfristig.

Das Kollegium ist bei der Übergabe der Verfügung dabei. Mybcqf: Vfxoed Djgzhyukb

„Warum habe ich das seinerzeit gemacht, wo ich mich doch in einem Alter befinde, wo man sich so langsam auf den Ruhestand vorbereitet?", fragte Schlossarek-Aselmeyer. So habe sie sich nie verstanden, gab sie gleich selbst die Antwort. Schule sei und müsse immer wandelbar sein, Stillstand dürfe es nicht geben.

vor allem wegen seiner Zeit in der OZF . Schließlich entschied sich der Rat im März 2017 mehrheitlich für den Namen Bertolt-Brecht-Gesamtschule. Der Autor sei ein Vorkämpfer für benachteiligte Gruppen gewesen, niemand sollte ausgegrenzt werden, alle sollten mitgenommen werden. Die IGS sei zwar erfolgreich aufgebaut worden, sie sei aber noch nicht fertig. Die Schulleiterin sei aber überzeugt, dass in sieben Jahren dem ersten Jahrgang der Schule die Abiturzeugnisse ausgehändigt werden können.

Vier Tage nach ihrer Diagnose sei sie zwar erschüttert, aber mit einem vollständigen Plan, wie ein Jahr ohne sie als Leiterin absolvierbar wäre, in der Schulbehörde erschienen. Er wünsche Schlossarek-Aselmeyer, dass sie weiter selbstbewusst und mit Leidenschaft ihre Rolle als Schulleiterin ausfüllen könne.