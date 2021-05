Seelze

Die Region Hannover übernimmt voraussichtlich die Anne-Frank-Schule am Seelzer Schulzentrum. Als Kaufpreis für Gebäude und Grundstück sind 2 Millionen Euro vereinbart worden. Die Entscheidung sei zwar noch nicht endgültig gefallen, sagt Seelzes Regionsabgeordnete Petra Cordes. Die Regionsausschüsse müssten noch beraten, bevor Ende Mai die Regionsversammlung beschließen solle. „Aber normalerweise dürfte dem nichts im Wege stehen, denn Förderschulplätze fehlen überall“, ist Cordes überzeugt.

Bernward Schlossarek, Vorsitzender der CDU-Regionsfraktion, spricht von einer guten Nachricht für Seelze. „Wir haben lange an einer Perspektive für die Anne-Frank-Schule gearbeitet.“ Auch er ist sicher, dass die Region die Trägerschaft für die Förderschule übernehmen wird. Die Übernahme sei die richtige Antwort auf die aktuelle Entwicklung in der Förderschullandschaft, sagt er. Der Bedarf an Plätzen in Förderschulen sei hoch, weil nicht alle Kinder mit Förderbedarf in Inklusionsklassen zurechtkämen.

Förderschwerpunkt verschiebt sich

Mit Beginn der inklusiven Beschulung in Niedersachsen sei das Ende des Förderschwerpunktes Lernen an der Anne-Frank-Schule absehbar gewesen, sagt Schlossarek. Dieser Förderschwerpunkt habe in der Trägerschaft der Stadt Seelze gelegen. Damit ende auch die Schulträgerschaft der Stadt Seelze, denn für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist die Region Hannover verantwortlich. „Wir haben schon früh darauf aufmerksam gemacht und eine Zukunft für die Anne-Frank-Schule gefordert“, sagt Schlossarek.

Der Standort der Anne-Frank-Schule sei infrastrukturell und pädagogisch von herausragender Bedeutung, sagt Cordes. „Ihn aufzugeben, wäre ein falsches Signal.“ Nun könne die Region als alleinige Trägerin an einer Optimierung des pädagogischen Angebotes arbeiten. „Wir stellen uns ein Ganztagsangebot und eine Kooperation mit dem benachbarten Seelzer Schulzentrum vor“, erklärt Petra Cordes, die auch Almhorsts Ortsbürgermeisterin ist.

Entscheidung ist wichtig für Ausbau der IGS

Sie freue sich sehr, dass die Verhandlungen zwischen der Stadt Seelze und der Region Hannover um den Kauf der Anne-Frank-Schule endlich ein Ergebnis gefunden hätten, sagt Cordes. Damit stünde dem zügigen Aus-und Umbau der Bertolt-Brecht-Gesamtschule nichts mehr im Wege. Denn die unklare Situation der Förderschule habe sich hinderlich für die weitere Entwicklung der IGS ausgewirkt. So sei in den ersten Planungen noch davon ausgegangen worden, dass das Förderschulgebäude in den Ausbau der IGS einbezogen werden könne. Schließlich hätte die Region eine neue Förderschule auch auf der „grünen Wiese“ bauen können, sagt Cordes. Nun bleibe die Förderschule in bester Lage in der Obentrautstadt erhalten und auch die Zusammenarbeit mit den Nachbarschulen könne fortgesetzt werden.

Von Thomas Tschörner