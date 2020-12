Gümmer

In ihrem Büro in Gümmer ist Louisa Stölting dieser Tage nur selten zu erreichen. Das habe zwei Gründe, sagt sie. „Zum einen bin ich auch immer wieder im Homeoffice, zum anderen bin ich in den Gemeinden unterwegs.“ Seit Anfang September ist die 26-Jährige Regionaldiakonin für die Arbeit mit Jugendlichen. Und ihr Einsatzbereich ist groß: Stölting ist zuständig für die Region Südland, das heißt für die evangelischen Gemeinden Gümmer, Dedensen, Schloß Ricklingen, Luthe, Kolenfeld, Groß-Munzel und Idensen.

„Ich arbeite mit den zwölf- bis 27-Jährigen“, sagt sie. Das heißt, Stölting kümmert sich um Konfirmanden und Teamer, organisiert Freizeiten und Veranstaltungen. Eine halbe Stelle hat sie dafür. Sie sei aber auch einfach so eine Ansprechpartnerin für die Jugendlichen, sagt sie. Und genau da ist es gerade schwierig: „Durch die Pandemie ist der Kontakt erschwert“, sagt die 26-Jährige. Einige Jugendgruppen habe sie schon besucht und kennengelernt. „Vieles findet aber gerade nicht statt, deshalb wird es noch eine Weile dauern, bis ich Einblicke in alle Gemeinden bekommen habe.“

„Da steckt viel drin“

Unter normalen Bedingung wäre Stölting ganz anders in die neue Aufgabe gestartet. „Ich hätte alle Jugendlichen zu einem großen Grillen eingeladen. Dann hätten wir uns im Gespräch super kennenlernen können.“ Nun muss sie ein wenig improvisieren. Ziel ihrer Arbeit sei es zu vermitteln, dass Kirche und Glaube mehr seien als nur der Gottesdienst am Sonntagmorgen.

„Ich bin selbst in der evangelischen Jugend groß geworden“, erzählt Stölting. Sie stammt aus Melle im Osnabrücker Land und ist seit ihrer Konfirmation in der Gemeinde aktiv. „Jugendliche sollen sich als Teil ihrer Gemeinde sehen und mitgestalten. Da steckt so viel drin.“

Vor ihrem Studium in Religionspädagogik und Sozialer Arbeit in Hannover hat Stölting eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert und ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Schnell sei ihr klar gewesen, dass sie Kinder und Jugendliche an den Glauben heranführen möchte. Neben ihrer halben Stelle will sie sich weiterbilden, vor allem in der klinischen Seelsorge, die ihr sehr am Herzen liegt.

Immer an ihrer Seite ist Mischlingshündin Bonnie, die auch mal mit ins Büro kommt, „damit es da nicht so einsam ist“, wie die Diakonin sagt. Auch auf ihrer Instagramseite @diakonin.mit.hund hat Bonnie, die Stölting aus Rumänien gerettet hat, einen festen Platz.

Bastelstunde für Geschenke

Alle Seelzer Jugendliche, die noch dringend ein Geschenk zu Weihnachten brauchen, lädt die neue Diakonin für Freitag, 11. Dezember, 17 Uhr ins Gemeindehaus in Gümmer, Spreinswinkel 4, ein. Bei einer Bastelstunde will sie Tipps für Last-Minute-Geschenke geben – vom Zuckerpeeling über Betonkerzenständer, Teelichtgläser bis zu selbstgestalteten Karten. „Eine Anmeldung ist dringend erforderlich“, sagt Stölting. Das ist möglich per E-Mail an louisa.stoelting@evlka.de und telefonisch und per SMS an (01 60) 1 49 65 60.

