Seelze

Als Veranstaltungsort hat sich der Biergarten „Hochsaison“ im Bürgerpark längst etabliert. So hat sich auch die Region Hannover in diesem Jahr dazu entschieden, den Regionsentdeckertag auf die Bühne in den Biergarten zu verlegen. Für die jeweils 45-minütige Vorstellung mussten die Besucher sich anmelden. Insgesamt viermal zeigten sich die Mitwirkenden entweder im Open-Air-Theater oder auf der Konzertbühne.

Open-Air-Theater im Wechsel mit Konzertbühne

Für die musikalischen Einlagen beim Entdeckertag sorgten das Irish Folk Ensemble, das Saxofonquartett „Saxtett“, die Band „Blues in the box“ sowie der Posaunenchor St. Maria Rosenkranz aus Letter. Die Moderation übernahm Schauspieler Rainer Künnecke, der wieder einmal in seine Paraderolle des Reitergenerals Michael von Obentraut geschlüpft war. Als dieser verdrehte er der Freifrau Alwine von Speyer erneut den Kopf, was die Laienschauspieler der Zeitreisenden in verschiedenen Szenen auf die Bühne brachten.

Von Sandra Remmer