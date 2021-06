Garbsen-Mitte

Nach vielen Monaten mit digitalen Veranstaltungen startet die Stadt Garbsen am Sonntag, 13. Juni, auf zwei Open-Air-Bühnen in die Kultursaison. Die Reihe Stadt als Bühne startet um 15 Uhr mit dem Kindertheaterstück Das Märchen vom Silbermond. Dafür gibt es noch Karten. Sie sind online auf der Seite der Stadt Garbsen unter www.garbsen.de/stadt-als-buehne erhältlich. Sie kosten ab 7 Euro.

In dem Stück des Ensembles Theater der Nacht sammelt Frau Mond Geschichten in ihrem Bauchladentheater. Das Theaterstück eignet sich für Zuschauer ab fünf Jahren und dauert rund 40 Minuten. Auf den Auftakt am kommenden Wochenende folgen im Juni und Juli viele weitere Veranstaltungen, darunter Blues, Konzerte, Theater für Kinder und Kleinkunst auf zwei Open-Air-Bühnen am Rathaus. Es sind jeweils maximal 70 Besucher und Besucherinnen zugelassen. Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen.

Am Sonnabend, 19. Juni, spielen im Rahmen der Blues Time ab 20 Uhr The Bluesanovas auf der Bühne am Südeingang des Rathauses. Einen Tag später gibt es erneut Livemusik: Die Band Loopahead ist ab 12 Uhr am Rathaus zu erleben.

Von Linda Tonn